16% बढ़ा टाटा की कंपनी का मुनाफा, दिवाली पर दांव लगाने की सलाह
मुख्य बातें
- टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं
- तिमाही नतीजे के बाद अब टाटा स्टील के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी
Tata Steel Q2 result: टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) सालाना आधार पर 16.2% बढ़कर 3,699.59 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 3,183.09 करोड़ रुपये था। तिमाही नतीजे के बाद अब टाटा स्टील के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इस शेयर को दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग पर खरीदने की सलाह दी है। बता दें कि शेयर बाजार का सालाना 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र निवेशकों को प्रतीकात्मक निवेश करने और आने वाले साल में समृद्धि पाने का अवसर देता है। संवत 2083 की शुरुआत के साथ निवेशक रविवार, 8 नवंबर को होने वाले इस विशेष ट्रेडिंग सत्र पर नजर रखेंगे। इस दिन NSE और BSE भारतीय समयानुसार (IST) दोपहर 2:20 बजे खुलेंगे।
टाटा स्टील का रेवेन्यू और एबिटा
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में टाटा स्टील का ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.5% बढ़कर 65,436.24 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 58,689.29 करोड़ रुपये था। एबिटा की बात करें तो 10,665 करोड़ रुपये रही, जिसका मार्जिन लगभग 16% है। एबिटा में तिमाही आधार पर 14% और सालाना आधार पर 17% का सुधार हुआ है। कंपनी के नेट डेट (शुद्ध कर्ज) की बात करें तो 91,423 करोड़ रुपये रहा और नेट डेट-टू-एबिटा रेश्यो 2.4 गुना रहा। ग्रुप की लिक्विडिटी 40,076 करोड़ रुपये थी, जिसमें लगभग 10,300 करोड़ रुपये की नकदी और नकद-समान संपत्तियां शामिल हैं।
नोएल टाटा का इस्तीफा
इस बीच, नोएल नवल टाटा 11 नवंबर, 2026 को कामकाज के घंटे खत्म होने के साथ नॉन-एग्जीक्यूटिव, नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बोर्ड के वाइस चेयरमैन के पद से रिटायर हो जाएंगे।
शेयर का परफॉर्मेंस
टाटा स्टील के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो शुक्रवार के कारोबारी सत्र में BSE पर टाटा स्टील के शेयर 2.20% की बढ़त के साथ 186 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। टाटा स्टील के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज ने दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग पर खरीदारी की सलाह दी है।
ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर के लिए 210 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इसके मुताबिक, निवेशक 168 से 175 रुपये के दायरे में शेयर खरीद सकते हैं। वहीं, शेयर में गिरावट आने पर 151 रुपये के स्तर पर और खरीदारी करने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें