4 गुना बढ़ गया टाटा की कंपनी का मुनाफा, ₹178 का है शेयर, अब कल रहेगी निवेशकों की नजर

Tata Steel Q2 Result: देश की दिग्गज इस्पात निर्माता कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड (Tata Steel Ltd) ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के लिए शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 319% बढ़कर ₹3,183 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹759 करोड़ था। नतीजों के दिन टाटा स्टील के शेयर BSE पर ₹178.65 पर बंद हुए, जो ₹2.35 या 1.30% की गिरावट दर्शाते हैं। कल गुरुवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

राजस्व और परिचालन प्रदर्शन कंपनी की राजस्व आय 8.9% बढ़कर ₹58,689 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह ₹53,904 करोड़ थी। यह बाजार अनुमान ₹55,934 करोड़ से लगभग 4.9% अधिक है। कंपनी का EBITDA 45% बढ़कर ₹8,897 करोड़ हो गया, जो Q2 FY25 में ₹6,140 करोड़ था। EBITDA मार्जिन 11.4% से बढ़कर 15.2% पर पहुंचा, जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा।

भारत का कारोबार टाटा स्टील के भारत संचालन से राजस्व ₹34,787 करोड़ और EBITDA ₹8,654 करोड़ रहा, जिससे EBITDA मार्जिन 25% पर पहुंचा। कंपनी का कच्चे इस्पात का उत्पादन 8% QoQ बढ़कर 5.65 मिलियन टन और डिलीवरी 17% बढ़कर 5.55 मिलियन टन हुई, जो घरेलू मांग में मजबूती को दर्शाती है।

यूरोप कारोबार नीदरलैंड्स में कंपनी का राजस्व €1,551 मिलियन और EBITDA €92 मिलियन रहा, जो Q1 FY26 के €64 मिलियन से बेहतर है। वहीं, यूके कारोबार का राजस्व £505 मिलियन रहा, लेकिन EBITDA घाटा बढ़कर £66 मिलियन हो गया (Q1 FY26 में £41 मिलियन का घाटा)। यूके में डिलीवरी 0.57 मिलियन टन रही, जो हल्की गिरावट दिखाती है।

हाफ-ईयर प्रदर्शन छमाही आधार पर कंपनी का कुल राजस्व ₹1,11,867 करोड़ और EBITDA ₹16,585 करोड़ रहा, जिससे औसत मार्जिन लगभग 15% बना रहा। भारत संचालन ने ₹65,924 करोड़ राजस्व और ₹16,140 करोड़ EBITDA (24% मार्जिन) दर्ज किया। नीदरलैंड्स की आय €3,070 मिलियन और EBITDA €155 मिलियन रही, जो दोगुनी हो गई। यूके यूनिट ने £1,041 मिलियन राजस्व और £107 मिलियन का EBITDA घाटा दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में आधा रह गया।