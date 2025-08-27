Tata Steel acquires stakes worth 3100 crore rupees in Singapore subsidiary share price 155 rupees टाटा ने की ₹3100 करोड़ की डील, विदेशी कंपनी में खरीदी हिस्सेदारी, ₹155 का है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Steel acquires stakes worth 3100 crore rupees in Singapore subsidiary share price 155 rupees

टाटा ने की ₹3100 करोड़ की डील, विदेशी कंपनी में खरीदी हिस्सेदारी, ₹155 का है शेयर

बता दें कि यह निवेश टाटा स्टील की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें कंपनी एशियाई और अंतरराष्ट्रीय बाजोरों में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। सिंगापुर को एशिया-प्रशांत क्षेत्र का एक बड़ा वित्तीय और कारोबारी हब माना जाता है। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 05:57 PM
share Share
Follow Us on
टाटा ने की ₹3100 करोड़ की डील, विदेशी कंपनी में खरीदी हिस्सेदारी, ₹155 का है शेयर

Tata Steel Deal: टाटा स्टील ने अपने विदेशी कारोबार को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने सिंगापुर स्थित अपनी सहायक कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स (T Steel Holdings Pte. Ltd) में करीब ₹3,100 करोड़ का निवेश कर हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे के जरिए टाटा स्टील ने ग्लोबल स्तर पर अपनी मौजूदगी को और व्यापक बनाने का प्रयास किया है। बता दें कि यह निवेश टाटा स्टील की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें कंपनी एशियाई और अंतरराष्ट्रीय बाजोरों में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। सिंगापुर को एशिया-प्रशांत क्षेत्र का एक बड़ा वित्तीय और कारोबारी हब माना जाता है, इसलिए यहां की सहायक कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाना कंपनी के लिए भविष्य में मुनाफे और विस्तार की नई संभावनाएं खोलेगा।

क्या है डिटेल

26 अगस्त, 2025 को, टाटा स्टील ने टी स्टील होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में 0.1005 डॉलर फेस वैल्यू वाले 353,23,38,309 इक्विटी शेयर खरीदे, जिनकी कुल कीमत 355 मिलियन डॉलर (या लगभग ₹3,104.03 करोड़) थी। इस अधिग्रहण के बाद, टीएसएचपी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी बनी रहेगी।

जून तिमाही के नतीजे

बता दें कि कंपनी ने अपनी पहली तिमाही के नतीजों में शानदार प्रदर्शन किया। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में, टाटा स्टील ने ₹2,007 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹918.6 करोड़ के मुकाबले दोगुना है। तिमाही के लिए राजस्व ₹53,178 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.9% कम है। पिछले वर्ष, कंपनी का राजस्व ₹54,771 करोड़ था। यूके में, राजस्व £536 मिलियन रहा। डिलीवरी 0.60 मिलियन टन रही, जो कम बाज़ार मांग के कारण थोड़ी कम थी। इसके अलावा, ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) अनुमानित ₹7,074 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹7,427 करोड़ हो गई। यह पिछले वर्ष के ₹6,694 करोड़ की तुलना में EBITDA में 11% की वृद्धि दर्शाता है।

कंपनी के शेयर

कंपनी के शेयर पिछले 5 कारोबारी दिनों में ट्रंप के टैरिफ को लेकर भारी अस्थिरता के बीच, कंपनी के शेयरों में ₹12.40 या 1.79% की गिरावट आई है। पिछले महीने के कारोबार में कंपनी के शेयरों में ₹2.35 या 0.34% की गिरावट देखी गई, जिससे वर्तमान शेयर मूल्य 155.05 रुपये पर आ गया।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।