टाटा संस के डायरेक्टर बने नोएल टाटा, प्रस्ताव को शेयरहोल्डर्स ने दी हरी झंडी

निदेशक मंडल ने उन्हें रतन टाटा के निधन के बाद 22 अक्टूबर, 2024 से अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया हुआ था। अहम बात ये है कि टाटा संस के प्रमुख शेयरधारक शापूरजी पालोनजी समूह ने भी सभी प्रस्तावों का समर्थन किया।

Tata Sons AGM: टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा संस के शेयरधारकों ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सभी छह प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इनमें नोएल एन टाटा की कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्ति भी शामिल है। न्यूज एजेंसी पीटीआई सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से हुई शेयरधारकों की बैठक में साधारण और विशेष व्यवसाय मदों से जुड़े सभी प्रस्ताव सकारात्मक माहौल में पारित हुए।

विशेष प्रस्तावों में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल एन टाटा की कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्ति को भी स्वीकृति दी गई। निदेशक मंडल ने उन्हें रतन टाटा के निधन के बाद 22 अक्टूबर, 2024 से अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया हुआ था। अहम बात ये है कि टाटा संस के प्रमुख शेयरधारक शापूरजी पालोनजी समूह ने भी सभी प्रस्तावों का समर्थन किया। बता दें कि टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि शापूरजी पालोनजी समूह के पास 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है।