टाटा संस के डायरेक्टर बने नोएल टाटा, प्रस्ताव को शेयरहोल्डर्स ने दी हरी झंडी

निदेशक मंडल ने उन्हें रतन टाटा के निधन के बाद 22 अक्टूबर, 2024 से अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया हुआ था। अहम बात ये है कि टाटा संस के प्रमुख शेयरधारक शापूरजी पालोनजी समूह ने भी सभी प्रस्तावों का समर्थन किया।

Thu, 14 Aug 2025 10:14 PM
Tata Sons AGM: टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा संस के शेयरधारकों ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सभी छह प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इनमें नोएल एन टाटा की कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्ति भी शामिल है। न्यूज एजेंसी पीटीआई सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से हुई शेयरधारकों की बैठक में साधारण और विशेष व्यवसाय मदों से जुड़े सभी प्रस्ताव सकारात्मक माहौल में पारित हुए।

विशेष प्रस्तावों में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल एन टाटा की कंपनी के निदेशक पद पर नियुक्ति को भी स्वीकृति दी गई। निदेशक मंडल ने उन्हें रतन टाटा के निधन के बाद 22 अक्टूबर, 2024 से अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया हुआ था। अहम बात ये है कि टाटा संस के प्रमुख शेयरधारक शापूरजी पालोनजी समूह ने भी सभी प्रस्तावों का समर्थन किया। बता दें कि टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि शापूरजी पालोनजी समूह के पास 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

ये भी थे प्रस्ताव

एजीएम में पारित प्रस्तावों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए साधारण एवं तरजीही शेयरों पर लाभांश की घोषणा भी शामिल है। साधारण शेयर पर 64,900 रुपये प्रति शेयर और तरजीही शेयर पर 13 लाख रुपये का लाभांश देने पर मुहर लगाई गई। नोएल टाटा के साथ, शेयरधारकों ने वेणु श्रीनिवासन और सौरभ अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी। उन्होंने अनीता मारंगोली जॉर्ज को भी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। जॉर्ज विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) में पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुकी हैं।

