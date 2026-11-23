टाटा संस की बोर्ड बैठक 30 नवंबर तक स्थगित, नोएल टाटा ने उठाए थे सवाल
मुख्य बातें
- नोएल टाटा ने एक पत्र लिखकर चिंता जताई थी कि बैठक का एजेंडा केवल चार दिन पहले जारी किया गया, जिससे निदेशक मंडल की बैठक के लिए अनिवार्य सात दिन की नोटिस अवधि का पालन नहीं हुआ
- इसी के बाद से बोर्ड बैठक स्थगित किए जाने की चर्चा तेज हो गई थी
विवादों के बीच टाटा संस ने अपने निदेशक मंडल की अहम बैठक की तारीख को टाल दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक टाटा संस की बैठक को चार दिन आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। इस बैठक में देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह की होल्डिंग कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के लिए आगे की योजना पर चर्चा होनी थी।
नोएल टाटा ने किया विरोध
दरअसल, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने रविवार को एक पत्र लिखकर चिंता जताई थी कि बैठक का एजेंडा केवल चार दिन पहले जारी किया गया, जिससे निदेशक मंडल की बैठक के लिए अनिवार्य सात दिन की नोटिस अवधि का पालन नहीं हुआ। इसके बाद बैठक को टालना जरूरी हो गया था। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार बैठक के एजेंडे में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सभी निदेशकों को बैठक की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के मकसद से केवल इसकी तारीख को पहले के 26 नवंबर से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर को होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में टाटा संस को सूचीबद्ध कराने के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी।
मैनेजमेंट में है उथल-पुथल
बता दें कि समूह की आगे की दिशा को लेकर शीर्ष नेतृत्व के बीच मतभेद 17 सितंबर को हुई टाटा संस के निदेशक मंडल की पिछली बैठक में खुलकर सामने आ गए थे। उस बैठक में एन चंद्रशेखरन को फिर से चेयरमैन नियुक्त करने और आरबीआई के आदेश का पालन करने के तरीकों पर विचार करने का फैसला किया गया था। कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक टाटा ट्रस्ट की अध्यक्षता करने वाले नोएल दोनों प्रस्तावों के खिलाफ मतदान करने वाले एकमात्र निदेशक थे। ट्रस्ट के एक अन्य नामित निदेशक वेणु श्रीनिवासन ने भी बहुमत के साथ मतदान किया था।
आरबीआई ने 16 नवंबर को टाटा संस के शीर्ष प्रबंधन को पत्र लिखकर साफ किया था कि कंपनी को सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी और इस संबंध में दिशानिर्देश भी दिए थे। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि 30 नवंबर की निदेशक मंडल बैठक के एजेंडे में शामिल अन्य विषयों में टाटा समूह के बैटरी कारोबार अग्रतास पर एक प्रस्तुति और एसपी समूह का हाल का पत्र भी शामिल होगा।
हाल ही में नोएल टाटा ने एक बार फिर से टाटा समूह की सभी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी की 17 सितंबर को हुई बोर्ड बैठक की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की हे। टाटा संस के कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय को लिखे पत्र में नोएल ने 17 सितंबर की बोर्ड बैठक और बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की बैठक की रिकॉर्डिंग मांगने के अपने अधिकार का हवाला दिया है।
बताया जाता है कि एनआरसी की बैठक तीन सितंबर को हुई थी, जिसमें चंद्रशेखरन से दोबारा नियुक्ति के लिए अपनी उपलब्धता से इनकार करने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहने का निर्णय लिया गया। पत्र में नोएल ने कहा है कि टाटा संस बोर्ड में टाटा ट्रस्ट के नामित निदेशक वेणु श्रीनिवासन को हितों के टकराव के कारण पुनर्नियुक्ति के मुद्दे से खुद को अलग कर लेना चाहिए था।
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