Tata Sons missing ipo deadline what said rbi on company business know here खत्म हो गई टाटा संस की IPO डेडलाइन, अब आगे क्या? आरबीआई गवर्नर ने दिए संकेत, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Sons missing ipo deadline what said rbi on company business know here

खत्म हो गई टाटा संस की IPO डेडलाइन, अब आगे क्या? आरबीआई गवर्नर ने दिए संकेत

आरबीआई ने टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा संस समेत कुछ कंपनियों को ‘अपर लेयर’ श्रेणी में डालते हुए 30 सितंबर तक सूचीबद्ध होने को कहा था। बाकी सभी संस्थाओं ने इस नियम का पालन कर लिया है लेकिन टाटा संस अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 04:42 PM
share Share
Follow Us on
खत्म हो गई टाटा संस की IPO डेडलाइन, अब आगे क्या? आरबीआई गवर्नर ने दिए संकेत

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा संस के आईपीओ डेडलाइन मिस होने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब तक किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होता, वह अपना व्यवसाय जारी रख सकती है। यह टिप्पणी टाटा संस को सूचीबद्ध करने की समयसीमा बीत जाने और इस संबंध में उठ रहे सवालों के बीच आई है। बता दें कि आरबीआई ने टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा संस समेत कुछ कंपनियों को ‘अपर लेयर’ श्रेणी में डालते हुए 30 सितंबर तक सूचीबद्ध होने को कहा था। बाकी सभी संस्थाओं ने इस नियम का पालन कर लिया है लेकिन टाटा संस अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई है।

पिछले साल सरेंडर की दी थी अर्जी

दरअसल टाटा संस ने सूचीबद्ध होने की अनिवार्यता से बचने के लिए पिछले वर्ष 'प्रमुख निवेश कंपनी' (सीआईसी) के अपने पंजीकरण को ‘सरेंडर’ करने की अर्जी दे दी थी। हालांकि आरबीआई ने अभी तक इस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया है। आरबीआई गवर्नर से जब यह पूछा गया कि क्या टाटा संस को अपना आईपीओ लाने से फिलहाल छूट दी गई है तो उन्होंने कहा कि जिस संस्था का पंजीकरण बना हुआ है, वह जब तक रद्द नहीं होता तब तक वह व्यवसाय करती रहेगी। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान मल्होत्रा ने यह भी कहा कि आरबीआई किसी विशेष संस्था पर टिप्पणी नहीं करता है।

शापूरजी पल्लोनजी समूह को होगा बड़ा फायदा

बाजार में सूचीबद्ध होने पर टाटा संस को कई अतिरिक्त खुलासा एवं अनुपालन शर्तों का पालन करना होगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि विविध क्षेत्रों में फैले इस समूह के लिए ऐसी शर्तें पूरी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। टाटा संस के सूचीबद्ध होने का सबसे बड़ा लाभ शापूरजी पल्लोनजी समूह को होगा, जिसकी इस कंपनी में 18 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। फिलहाल वित्तीय दबाव से गुजर रहा यह समूह टाटा संस का सबसे बड़ा निजी शेयरधारक है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई समयसीमा बढ़ा सकता है और शर्तों के साथ पंजीकरण को ‘सरेंडर’ करने का प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है।

Tata
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।