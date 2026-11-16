Tata Sons को हर हाल में मार्केट में होना होगा लिस्ट! RBI ने साफ किया रुख, टाटा ग्रुप की बढ़ी मुश्किल

मुख्य बातें

टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग का रास्ता अब और मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंपनी को साफ संकेत दिया है कि उसे अपर लेयर (Upper Layer) NBFC से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा। इसमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है, यानी टाटा संस (Tata Sons) को इस नियम से कोई खास छूट मिलने के संकेत नहीं हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

आपको बता दें कि RBI का यह रुख ऐसे समय आया है, जब टाटा संस (Tata Sons) लंबे समय से लिस्टिंग की अनिवार्यता से बाहर निकलने के विकल्प तलाश रही है। कंपनी ने पहले अपना NBFC रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की कोशिश की थी। इसके अलावा टाटा ग्रुप के कुछ कारोबारों को टाटा संस (Tata Sons) में मिलाने की योजना भी सामने आई थी। इन कदमों के पीछे कंपनी को अपर लेयर (Upper Layer) NBFC के सख्त नियमों से बाहर निकालने की कोशिश देखी जा रही थी।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने 16 नवंबर 2026 को टाटा संस (Tata Sons के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) को एक पत्र भेजा। इसमें केंद्रीय बैंक ने कहा कि कंपनी को अपर लेयर NBFC के लिए लागू सभी नियमों, दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करना चाहिए। RBI ने अपने जवाब में खास रूप से कंपनी की लिस्टिंग की अनिवार्यता का भी उल्लेख किया है।

RBI ने टाटा संस को क्या कहा?

टाटा संस (Tata Sons) ने 6 अक्टूबर को RBI को पत्र लिखकर नियामकीय नियमों के पालन को लेकर मार्गदर्शन मांगा था। इसके जवाब में केंद्रीय बैंक ने 16 नवंबर को अपना पक्ष स्पष्ट किया। RBI ने कहा कि टाटा संस (Tata Sons) को अपर लेयर (Upper Layer) NBFC पर लागू मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करना होगा। इसमें कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होने की शर्त भी शामिल है।

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि टाटा संस (Tata Sons) ने अपने पत्र में किसी खास नियम को लेकर सवाल नहीं उठाया था। हालांकि, कंपनी के बोर्ड में लिस्टिंग को लेकर हुई चर्चाओं को देखते हुए RBI ने माना कि उसका सवाल संभवतः इसी मुद्दे से जुड़ा था। इस तरह RBI के ताजा जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल टाटा संस (Tata Sons) को लिस्टिंग की अनिवार्यता से राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है।

पहले भी टाटा संस की अर्जी खारिज कर चुका है RBI

यह पहली बार नहीं है, जब RBI ने टाटा संस (Tata Sons) को लिस्टिंग से जुड़े नियमों का पालन करने का संकेत दिया है। इससे पहले 11 सितंबर को केंद्रीय बैंक ने कंपनी की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) सरेंडर करने की अर्जी खारिज कर दी थी।

टाटा संस (Tata Sons) ने 28 मार्च 2024 को अपना NBFC रजिस्ट्रेशन स्वेच्छा से सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने अपने कर्ज का भुगतान करने के बाद खुद को अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की थी।

अगर RBI इस आवेदन को मंजूरी दे देता, तो टाटा संस (Tata Sons) को अपर लेयर NBFC (Upper Layer NBFC) के लिए लागू सख्त नियामकीय व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। इससे शेयर बाजार में लिस्टिंग की बाध्यता से बचने में भी मदद मिल सकती थी, लेकिन RBI ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और कंपनी को अपर लेयर NBFC के सभी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया।

आखिर क्यों टाटा संस को लिस्ट होना जरूरी है?

RBI ने NBFC सेक्टर के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन यानी कारोबार के आकार और जोखिम के आधार पर नियम बनाए हैं। इसके तहत बड़ी NBFC कंपनियों को अपर लेयर में रखा जाता है। इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों पर अन्य NBFC के मुकाबले ज्यादा सख्त नियम लागू होते हैं।

RBI के नियमों के मुताबिक, किसी NBFC को अपर लेयर में शामिल किए जाने के बाद कम से कम पांच साल तक इस श्रेणी के नियामकीय प्रावधान लागू रहते हैं। यानी अगर बाद में कंपनी का आकार या दूसरी परिस्थितियां बदल भी जाएं, तब भी वह तुरंत इन नियमों से बाहर नहीं निकल सकती। टाटा संस (Tata Sons) को साल 2022 से अपर लेयर NBFC की कैटेगिरी में रखा गया है। ऐसे में कंपनी के लिए इस नियामकीय व्यवस्था से बाहर निकलना आसान नहीं है।

इसके अलावा RBI के नियमों के तहत किसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को रजिस्ट्रेशन से छूट तभी मिल सकती है, जब वह कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करे। इनमें पब्लिक फंड न रखना, ग्राहकों के साथ सीधे लेनदेन न होना और कुल संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से कम होना शामिल है।

टाटा संस (Tata Sons) इन शर्तों को पूरा नहीं करती। कंपनी की 31 मार्च 2026 तक कुल संपत्ति 2.01 लाख करोड़ रुपये थी। यह RBI की ओर से निर्धारित 1 लाख करोड़ रुपये की Upper Layer NBFC सीमा से भी काफी अधिक है।

टाटा संस ने लिस्टिंग से बचने के लिए क्या योजना बनाई थी?

टाटा संस (Tata Sons) को लिस्टिंग से बचाने के लिए टाटा समूह के भीतर कुछ कारोबारी इकाइयों के विलय का प्रस्ताव भी सामने आया था। इसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (Tata Electronics Systems Solutions) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (Tata Consulting Engineers) को टाटा संस (Tata Sons) में मिलाने की योजना बनाई गई थी।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य होल्डिंग कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम बढ़ाना था, ताकि उसकी नियामकीय स्थिति में बदलाव हो सके और उसे NBFC तथा CIC की परिभाषा से बाहर निकलने का रास्ता मिले। हालांकि, इस तरह के बदलाव से लिस्टिंग की बाध्यता खत्म होगी या नहीं, यह नियामकीय शर्तों पर निर्भर करता है। RBI के ताजा रुख से साफ है कि कंपनी को मौजूदा नियमों का पालन करना होगा।

टाटा ट्रस्ट के पास है 66% से ज्यादा हिस्सेदारी

टाटा संस (Tata Sons) में टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) की बड़ी हिस्सेदारी है। सर रतन टाटा ट्रस्ट (Sir Ratan Tata Trust) और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (Sir Dorabji Tata Trust) के जरिए टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) के पास कंपनी की करीब 66% हिस्सेदारी है। ट्रस्ट कंपनी को निजी बनाए रखना चाहते हैं। जुलाई 2025 में टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) ने एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जिसमें टाटा संस (Tata Sons) को प्राइवेट कंपनी बनाए रखने की बात कही गई थी। ऐसे में शेयर बाजार में लिस्टिंग का मुद्दा केवल नियामकीय मामला नहीं है, बल्कि इससे टाटा समूह के स्वामित्व और भविष्य की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है।

शापूरजी पलोनजी ग्रुप को मिल सकती है बड़ी राहत

टाटा संस (Tata Sons) की लिस्टिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू शापूरजी पलोनजी ग्रुप (Shapoorji Pallonji Group) से जुड़ा है। इस समूह के पास Tata Sons में करीब 18% हिस्सेदारी है। शापूरजी पलोनजी ग्रुप (Shapoorji Pallonji Group) पर भारी कर्ज है और वह अपनी हिस्सेदारी के कुछ हिस्से को बेचकर या उसका मुद्रीकरण करके कर्ज चुकाने के विकल्प तलाश रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रुप पर करीब 60,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

अगर टाटा संस (Tata Sons) शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो शापूरजी पलोनजी ग्रुप (Shapoorji Pallonji Group) को अपनी हिस्सेदारी की वैल्यू सामने लाने और जरूरत पड़ने पर उसे बेचने का बेहतर अवसर मिल सकता है। इससे समूह को कर्ज कम करने में मदद मिल सकती है।

अब आगे क्या होगा?

RBI के 16 नवंबर के पत्र के बाद टाटा संस (Tata Sons) के सामने लिस्टिंग से जुड़े नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ गया है। कंपनी ने अब तक लिस्टिंग से बचने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया है, लेकिन केंद्रीय बैंक का रुख लगातार सख्त बना हुआ है।