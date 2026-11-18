मुख्य बातें

टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) की शेयर बाजार में लिस्टिंग का रास्ता अब पहले से ज्यादा साफ होता दिख रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंपनी को स्पष्ट कर दिया है कि उसे अपर लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC-UL) के लिए लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। इनमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है। हालांकि, अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनी को किस समयसीमा के भीतर लिस्टिंग पूरी करनी होगी। इस पूरे मामले में टाटा संस (Tata Sons) की 6 अक्टूबर को RBI को भेजी गई चिट्ठी अहम है। इस पत्र में कंपनी ने केंद्रीय बैंक को बताया था कि वह RBI के सभी लागू नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहती है। साथ ही कंपनी ने यह भी जानना चाहा था कि उसे इन नियमों का पालन कब तक करना होगा।

दरअसल, लिस्टिंग की समयसीमा को लेकर कुछ अस्पष्टता बनी हुई थी। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा संस (Tata Sons) ने RBI से नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और आगे की कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन मांगा था। कंपनी ने यह संकेत भी दिया था कि वह नियामकीय निर्देशों के मुताबिक जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है।

RBI ने क्या कहा और टाटा संस के लिए इसका क्या मतलब?

16 नवंबर की शाम RBI ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की। केंद्रीय बैंक ने कहा कि टाटा संस (Tata Sons) को अपर लेयर NBFC के लिए लागू सभी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। इसमें मौजूदा नियमों के तहत शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है। RBI के इस जवाब के बाद टाटा संस (Tata Sons) की लिस्टिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मामले से जुड़े लोगों का मानना है कि जब कंपनी खुद नियमों के पालन की इच्छा जता चुकी है और RBI ने भी लिस्टिंग समेत सभी शर्तों का पालन करने की बात दोहरा दी है, तो अब कंपनी के लिए लिस्टिंगे से बचने का रास्ता आसान नहीं होगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि लिस्टिंग की तारीख तय हो गई है।

फिलहाल सबसे बड़ी उलझन यही है कि टाटा संस (Tata Sons) को किस तारीख से लिस्टिंग की समयसीमा के भीतर माना जाएगा। टाटा संस (Tata Sons) के करीबी एक बैंकर के मुताबिक, कंपनी की 6 अक्टूबर की चिट्ठी भेजने का एक मकसद इसी समयसीमा को लेकर RBI से स्पष्टता हासिल करना भी था। लेकिन केंद्रीय बैंक के जवाब के बाद भी यह सवाल पूरी तरह हल नहीं हुआ है।

सितंबर 2022 से शुरू हुआ पूरा मामला

टाटा संस (Tata Sons) को पहली बार सितंबर 2022 में RBI ने अपर लेयर NBFC यानी NBFC-UL की श्रेणी में शामिल किया था। यह फैसला केंद्रीय बैंक की NBFC के लिए लागू स्केल-बेस्ड रेगुलेशन व्यवस्था के तहत लिया गया था। RBI के नियमों के मुताबिक, अपर लेयर में रखी गई NBFC को इस श्रेणी में शामिल होने की तारीख से तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना होता है। इस शर्त का उद्देश्य बड़ी NBFC पर निगरानी और नियामकीय नियंत्रण को मजबूत करना है। सितंबर 2023 में RBI ने जब अपर लेयर NBFC की सूची दोबारा जारी की, तब भी Tata Sons का नाम इसमें बरकरार रखा गया।

इसके बाद कंपनी ने अपने NBFC रजिस्ट्रेशन को रद्द कराने के लिए RBI के पास आवेदन किया। 16 जनवरी 2025 को जारी सूची में भी टाटा संस (Tata Sons) को अपर लेयर NBFC के रूप में शामिल रखा गया था। हालांकि, RBI ने उस समय साफ किया था कि कंपनी को सूची में बनाए रखना उसके रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आवेदन पर होने वाले फैसले से अलग है, यानी आवेदन पर विचार किया जा रहा था। अगस्त 2026 में जब RBI ने लिस्ट को अपडेट किया, तब भी टाटा संस (Tata Sons) को अपर लेयर NBFC की श्रेणी से बाहर नहीं किया गया।

RBI ने NBFC लाइसेंस रद्द करने की अर्जी भी की खारिज

इस मामले में एक और अहम घटनाक्रम 11 सितंबर 2026 को सामने आया। RBI ने टाटा संस (Tata Sons) के NBFC रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद कंपनी के लिए अपर लेयर NBFC से जुड़े नियमों का पालन करने का मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया। अब RBI ने 16 नवंबर को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि Tata Sons को अपर लेयर NBFC के लिए लागू सभी नियमों का पालन करना होगा। इसमें लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है।

Tata Sons की लिस्टिंग पर कब तक होगा फैसला?

फिलहाल, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल लिस्टिंग की समयसीमा का है। नियमों के अनुसार, अपर लेयर NBFC को इस श्रेणी में शामिल होने के तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना होता है। टाटा संस (Tata Sons) को सितंबर 2022 में पहली बार इस कैटेगिरी में रखा गया था।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लिस्टिंग की समयसीमा सितंबर 2022 से ही मानी जाएगी या बाद में जारी RBI के फैसलों और कंपनी के डी-रजिस्ट्रेशन आवेदन को देखते हुए कोई दूसरी तारीख लागू होगी। मामले से जुड़े बैंकिंग क्षेत्र के लोगों के मुताबिक, इस पहलू पर अभी विचार-विमर्श जारी है। जब तक समयसीमा को लेकर स्पष्टता नहीं आती, तब तक यह कहना मुश्किल है कि टाटा संस (Tata Sons) को कब तक शेयर बाजार में लिस्ट होना होगा।