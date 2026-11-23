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Tata Sons IPO: विवाद और विरोध के बीच टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की तैयारी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक नए साल में टाटा संस का आईपीओ आ सकता है। इसके जरिए कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी। बता दें कि टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन लिस्टिंग के पक्ष में हैं जबकि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा इसका विरोध कर रहे हैं।

क्या है पूरा प्लान? ईटी की एक खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि टाटा संस के चेयरमैन चंद्रशेखरन आगामी बोर्ड बैठक में आईपीओ का प्रस्ताव रख सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि टाटा संस के बोर्ड की अगली बैठक 26 नवंबर को होनी है।

सूत्रों के मुताबिक कंपनी मार्च से जून 2027 के बीच शेयर बाजार में लिस्टिंग की संभावना पर विचार कर रही है। कंपनी का प्रस्तावित आईपीओ 18 लाख करोड़ रुपये तक की वैल्यूएशन पर आ सकता है। इस आईपीओ की तैयारी में बैंक ऑफ अमेरिका समेत कई बड़े निवेश बैंक भी शामिल हैं।

टाटा संस पर RBI का है दबाव टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब RBI ने कंपनी को अपनी नियामकीय स्थिति के मुताबिक शेयर बाजार में लिस्ट होने का निर्देश दिया है। RBI की ओर से टाटा ग्रुप को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है, ''आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की अनिवार्यता सहित अपर लेयर वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संबंध में आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध मौजूदा नियमों, दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करें।''

बता दें कि RBI ने 11 सितंबर को एक एनबीएफसी के रूप में टाटा संस के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने कंपनी से सूचीबद्धता के नियमों का पालन करने को कहा था। RBI के नियमों के मुताबिक अपर लेयर एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत संस्थाओं को वर्गीकरण के तीन साल के भीतर अपने इक्विटी शेयर शेयर बाजार में लिस्ट कराने होते हैं। ऐसे में टाटा संस के सामने नियामकीय शर्तों का पालन करने का दबाव है।

चंद्रशेखरन और नोएल टाटा के बीच मतभेद टाटा संस की लिस्टिंग पिछले कुछ वर्षों से टाटा समूह के भीतर मतभेद का विषय रही है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा इसका विरोध कर रहे हैं। टाटा संस में दो-तिहाई से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट का मानना है कि लिस्टिंग से समूह के कामकाज के मौजूदा तौर-तरीकों पर असर पड़ सकता है।