टाटा संस की बोर्ड मीटिंग पर नहीं लगेगी रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; इस दिन होगी बैठक
मुख्य बातें
- टाटा संस (Tata Sons) विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 नवंबर को प्रस्तावित बोर्ड मीटिंग टालने से इनकार कर दिया है
- टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच चेयरमैन N चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर मतभेद हैं
- आइए जानते हैं कि कोर्ट के इस फैसले का क्या मतलब है?
Tata Sons Board Meeting: टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) में चेयरमैन के पद को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। टाटा ट्रस्ट और टाटा संस के बीच एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड मीटिंग टालने से इनकार कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद कंपनी की बोर्ड मीटिंग तय कार्यक्रम के मुताबिक हो सकेगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले चल रही कानूनी कार्यवाही के अंतिम नतीजे के अधीन रहेंगे, यानी बोर्ड कोई निर्णय लेता है, तो उस पर मुकदमे के अंतिम फैसले का असर पड़ सकता है।
टाटा संस की बोर्ड मीटिंग पर क्या बोला बॉम्बे हाईकोर्ट?
द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। टाटा ट्रस्ट्स की ओर से बोर्ड मीटिंग को टालने या उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन, अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि 30 नवंबर को प्रस्तावित बोर्ड मीटिंग अपने तय समय पर हो सकती है। हालांकि, इस बैठक में होने वाले फैसलों को कानूनी मामले से अलग नहीं माना जाएगा। वे अदालत में चल रही कार्यवाही के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे।
N चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर विवाद
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति इस पूरे विवाद का अहम मुद्दा है। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच इस विषय पर मतभेद सामने आए हैं। टाटा ट्रस्ट्स कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक है। 30 नवंबर की बोर्ड मीटिंग में कंपनी के नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ऐसे में इस बैठक को टाटा ग्रुप के भविष्य के नेतृत्व के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
टाटा ग्रुप के लिए क्यों अहम है यह बैठक?
टाटा संस (Tata Sons) टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। इसलिए इसके चेयरमैन और बोर्ड से जुड़े फैसलों का असर पूरे ग्रुप के नेतृत्व और रणनीतिक दिशा पर पड़ सकता है। फिलहाल, हाईकोर्ट के फैसले से बोर्ड मीटिंग का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर 30 नवंबर की बैठक और उसमें लिए जाने वाले फैसलों पर रहेगी।
सबसे अहम बात यह है कि बोर्ड मीटिंग हो सकती है, लेकिन उसमें लिए गए फैसलों पर कानूनी कार्यवाही का असर बना रहेगा। इसलिए 30 नवंबर की बैठक के बाद भी टाटा संस के चेयरमैन पद को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होने के लिए अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार करना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।