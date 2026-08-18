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टाटा संस के इतिहास में पहली बार सालाना बैठक रद्द, क्यों बने हालात?

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की सालाना बैठक रद्द कर दी गई है
  • टाटा संस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है
  • बता दें कि टाटा संस के चेयरमैन भी इस्तीफा दे चुके हैं
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टाटा संस की AGM (सालाना आम बैठक) स्थगित

टाटा संस की AGM (सालाना आम बैठक) को स्थगित कर दिया गया है। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ईटी की खबर के मुताबिक मंगलवार को होने वाली टाटा संस की AGM को कोरम (जरूरी सदस्यों की संख्या) पूरा न होने के कारण स्थगित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि चेयरमैन बोर्ड से सलाह-मशविरा करने के बाद AGM के लिए नई तारीख तय करेंगे।

क्यों आई दिक्कत?

जानकारी के मुताबिक AGM बॉम्बे हाउस में बुलाई गई थी, जिसमें कुछ स्टेकहोल्डर्स ऑनलाइन शामिल हुए। हालांकि, टाटा संस के दो मुख्य कंट्रोलिंग ट्रस्ट में से एक, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) ने कंपनी को बताया था कि सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के लिए महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर की मंजृरी न होने के कारण एक संयुक्त प्रतिनिधि AGM में हिस्सा नहीं ले सकता। इस वजह से मीटिंग के लिए जरूरी कोरम पूरा नहीं हो पाया।

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महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने मई में आदेश दिया था कि एसआरटीटी के बोर्ड के गठन की जांच लंबित होने के कारण वह बोर्ड बैठक नहीं कर सकता है।

क्या है नियम?

टाटा संस के अनुच्छेद 86 के अनुसार, एजीएम में कम से कम पांच सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। इसमें SRTT और SDTT द्वारा संयुक्त रूप से नामित प्रतिनिधि भी शामिल है, बशर्ते दोनों ट्रस्ट की संयुक्त हिस्सेदारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। इन दोनों ट्रस्ट की संयुक्त हिस्सेदारी करीब 66 प्रतिशत है। टाटा संस में शापूरजी पालोनजी परिवार की करीब 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बता दें कि SRTT और SDTT के पास मिलकर टाटा संस की 51.54% हिस्सेदारी है, जिसमें SRTT के पास लगभग 23.5% और SDTT के पास लगभग 28% हिस्सेदारी है।

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Deepak Kumar

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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