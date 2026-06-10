टाटा या अडानी, तपती गर्मी में किस पावर शेयर पर फिदा हैं ब्रोकरेज?

Tata Power vs Adani Power share: गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ गई है। इस माहौल के बीच पावर सेक्टर की दो बड़ी कंपनियों के शेयर को लेकर ब्रोकरेज की अलग-अलग राय है। ये दो बड़ी कंपनियां- अडानी पावर और टाटा पावर हैं। साल की शुरुआत से अब तक अडानी पावर के शेयरों में 50% की बढ़त हुई है जबकि टाटा ग्रुप की कंपनी में सिर्फ 4% की मामूली बढ़त देखी गई है। हालांकि, ब्लूमबर्ग के आम सहमति वाले टारगेट को देखें तो टाटा पावर अगले 12 महीनों में 10% की बढ़त दिखा सकती है जबकि अडानी पावर में बढ़त की गुंजाइश सीमित लग रही है।

किस ब्रोकरेज ने क्या कहा? टाटा ग्रुप के इस स्टॉक यानी टाटा पावर पर 12 ब्रोकरेज ने 'बाय' रेटिंग दी है। वहीं, सात ने 'होल्ड' और पांच ने 'सेल' की रेटिंग दी हैं। अडानी पावर के मामले में, अडानी ग्रुप के इस स्टॉक पर सात 'बाय' रिकमेंडेशन और एक 'सेल' कॉल है। ब्लूमबर्ग जिन 24 एनालिस्ट्स पर नजर रखता है, उनमें से 21 के अनुमानों के आधार पर टाटा पावर का आम सहमति वाला टारगेट प्राइस ₹439.19 प्रति शेयर है। यह वर्तमान कीमत से 10 पर्सेंट से अधिक बनता है।

हाल ही में जेफरीज की लविना क्वाड्रोस ने स्टॉक के लिए ₹355 के टारगेट के साथ 'अंडरपरफॉर्म' की सलाह दी जबकि सिटी के मोहित पांडे और जेएम फाइनेंशियल के सुधांशु बंसल ने क्रमशः ₹525 और ₹485 के टारगेट के साथ 'बाय' (खरीदने) की सलाह दी। बर्नस्टीन के निखिल निगनिया ने ₹443 के टारगेट के साथ 'आउटपरफॉर्म' की सलाह दी जबकि मॉर्गन स्टेनली के गिरीश अच्चिपलिया के लिए टाटा पावर 'इक्वल वेट' है और उन्होंने स्टॉक के लिए ₹399 का टारगेट दिया है। वर्तमान में टाटा पावर के शेयर की कीमत 395 रुपये है।

अडानी पावर? सात एनालिस्ट्स के हिसाब से इसका 12 महीने का आम सहमति वाला टारगेट ₹223.29 था। जेफरीज के क्वाड्रोस ने इस स्टॉक पर 'बाय' (खरीदने) की सलाह दी है और टारगेट ₹270 रखा है। जेएम के बंसल ने 'रिड्यूस' (होल्डिंग कम करने) की सलाह दी है और टारगेट ₹202 रखा है। बर्नस्टीन ने 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है और टारगेट ₹177 रखा है। वहीं, कैंटर फिट्ज़गेराल्ड के मनीष ए सोमैया ने 'ओवरवेट' रेटिंग दी है और टारगेट ₹266 रखा है। अडानी पावर के शेयर की कीमत 220 रुपये के स्तर पर है।