52 वीक हाई पर पहुंचा टाटा का यह स्टॉक, गुजरात से आई इस खबर ने किया गदगद
Tata Power Share Price: रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात सरकार ने संशोधित पावर परेचज एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी। इस आदेश के बाद अब टाटा पावर 4 गीगावाट की मुंद्रा फैसिलिटी से लॉन्ग टर्म सप्लाई फिर से शुरू कर सकेगी।
Tata Power Share Price: शेयर बाजार में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर के स्टॉक का भाव 52 वीक हाई पर पहुंच गया। कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। टाटा पावर के शेयरों की कीमतों में इस उछाल के पीछे की वजह गुजरात सरकार से जुड़ी एक खबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात सरकार ने संशोधित पावर परेचज एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी। इस आदेश के बाद अब टाटा पावर 4 गीगावाट की मुंद्रा फैसिलिटी से लॉन्ग टर्म सप्लाई फिर से शुरू कर सकेगी। इस मुंद्रा फैसिलिटी के बंद होने के वजह से टाटा पावर को 1000 करोड़ रुपये का घाटा वित्त वर्ष 2026 के पहले 9 महीने में हुआ है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार आयात किए हुए कोयेल से चलने वाला पावर प्लांट पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। इसकी वजह से सरकार का फैसला है। बीते साल सरकार ने इमरजेंसी क्लॉज को वापस ले लिया था, जिसके अनुसार कंपनियों को ऊंची दरों पर इंपोर्ट किए हुए कोयले पर बिजली बनाने के लिए मुआवजा दिया जाता था।
कंपनी के CEO ने क्या कुछ कहा है?
सीएनबीसी टीवी18 को दिए टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा ने कहा कि मुंद्रा के लिए मिली मंजूरी एक अतिरिक्त पावर परजेज़ एग्रीमेंट से जुड़ी है। सीईओ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसका पालन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र भी करेंगे।
क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स
ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस PPA के डीटेल्स का इंतजार है। लेकिन उम्मीद है कि इसकी वजह से 700 से 800 करोड़ रुपये का फायदा होगा। वहीं, अगर अन्य राज्य भी इसी मॉडल की मंजूरी दे देते हैं तो प्रत्येक वर्ष 1200 करोड़ रुपये से 1400 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
52 वीक हाई पर टाटा पावर का शेयर
बीएसई में आज शुक्रवार को टाटा पावर के शेयरों का भाव 402 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में टाटा पावर के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 418.40 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। यह कंपनी का बीएसई में 52 वीक हाई है। बता दें, टाटा पावर का 52 वीक लो लेवल 332.10 रुपये है।
बीते एक साल में टाटा पावर के शेयरों की कीमतों में 9.95 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में इस स्टॉक का भाव 100 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।