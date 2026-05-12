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टाटा की कंपनी बांटेगी डिविडेंड, तिमाही नतीजे के बाद अब ₹525 तक जा सकता है शेयर

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा पावर का मुनाफा आठ प्रतिशत बढ़कर 1415.52 करोड़ रुपये रहा है। मुख्य रूप से खर्च में कमी से कंपनी का लाभ बढ़ा है। इस बीच, कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा देने का भी ऐलान किया है। ब्रोकरेज सिटी ने शेयर के लिए ₹525 का टारगेट प्राइस तय किया है।

टाटा की कंपनी बांटेगी डिविडेंड, तिमाही नतीजे के बाद अब ₹525 तक जा सकता है शेयर

निजी क्षेत्र की प्रमुख बिजली कंपनी टाटा पावर ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है तो आय में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच, कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा देने का भी ऐलान किया है। इस कंपनी के शेयर पर एक्सपर्ट बुलिश है और कहा है कि टारगेट प्राइस 500 रुपये के पार जा सकता है।

8 पर्सेंट बढ़ा टाटा पावर का मुनाफा

टाटा पावर का मुनाफा आठ प्रतिशत बढ़कर 1415.52 करोड़ रुपये रहा है। मुख्य रूप से खर्च में कमी से कंपनी का लाभ बढ़ा है। एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में यह 1,306.09 करोड़ रुपये था। वहीं, टाटा पावर की कुल आय 2025-26 की चौथी तिमाही में घटकर 15,455.48 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 17,446.95 करोड़ रुपये थी।

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हालांकि, कंपनी का खर्च घटकर तिमाही में 14,876.50 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में 16,179.77 करोड़ रुपये था। टाटा पावर की कर पूर्व आय मार्च 2026 को समाप्त तिमाही में एबिटा 10 प्रतिशत बढ़कर 4,216 करोड़ रुपये रही। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 5,117.56 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 4,775.37 करोड़ रुपये था। हालांकि, कुल आय घटकर 64,171.66 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले 2024-25 में 66,992.17 करोड़ रुपये थी।

डिविडेंड का तोहफा

इसके अलावा, टाटा पावर के निदेशक मंडल ने एक रुपये के अंकित मूल्य के शेयर पर 2.50 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। यदि एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM में सदस्यों द्वारा डिविडेंड को मंजूरी दे दी जाती है, तो इसका भुगतान शुक्रवार, 10 जुलाई को या उसके बाद किया जाएगा। इस बीच, डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड तिथि के तौर पर 23 जून को चुना गया है।

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टाटा पावर के शेयर का हाल

सप्ताह के दूसरे दिन टाटा पावर के शेयर बिकवाली मोड में थे। टाटा पावर के शेयर की कीमत 3.38% टूटकर 418.40 रुपये हो गई है। हालांकि, टाटा पावर के शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। टाटा पावर के शेयर के 52 हफ्ते का हाई 464.80 रुपये है। यह भाव पिछले अप्रैल महीने में था। इसके बाद मुनाफावसूली हावी हो गई और शेयर में गिरावट देखी गई। हालांकि, ब्रोकरेज सिटी ने शेयर के लिए ₹525 का टारगेट प्राइस तय किया है। यह शेयर की वर्तमान कीमत से 20% से अधिक की बढ़त को दिखाता है।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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