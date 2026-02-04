25% गिर गया टाटा की कंपनी का प्रॉफिट, कल फोकस में रहेंगे शेयर, आपका है दांव?
कंपनी के कुल खर्चों में भी करीब 6 फीसदी की कमी दर्ज की गई और ये 13,465.06 करोड़ रुपये रहे। कंपनी के शेयर में 2 पर्सेंट तक की तेजी थी और यह 371.05 रुपये पर आ गया। अब कल गुरुवार को यह शेयर फोकस में रह सकता है।
Tata Power Q3 Results: टाटा पावर ने 4 फरवरी को चालू वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (Q3 FY26) के नतीजे जारी किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल-दर-साल आधार पर 25 फीसदी गिरकर 772 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 1,031 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वहीं, ऑपरेशंस से होने वाली आय भी 9 फीसदी घटकर 13,948.41 करोड़ रुपये रही, जो Q3 FY25 में 15,391.06 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कंपनी के कुल खर्चों में भी करीब 6 फीसदी की कमी दर्ज की गई और ये 13,465.06 करोड़ रुपये रहे। कंपनी के शेयर में 2 पर्सेंट तक की तेजी थी और यह 371.05 रुपये पर आ गया। अब कल गुरुवार को यह शेयर फोकस में रह सकता है।
कंपनी ने क्या कहा
कंपनी ने बताया कि इस तिमाही में 78 करोड़ रुपये का एकमुश्त असाधारण खर्च दर्ज किया गया, जो नए लेबर कोड्स के लागू होने के चलते हुआ। इसके अलावा, Q3 FY26 में बिजली की मांग लगभग स्थिर रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में इसमें 7 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी देखी गई थी। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद टाटा पावर का रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 1 फीसदी बढ़कर 1,194 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं EBITDA में 12 फीसदी की मजबूत बढ़त देखने को मिली और यह 3,913 करोड़ रुपये रहा।
कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर सिन्हा ने कहा कि Q3 FY26 में टाटा पावर का प्रदर्शन सभी प्रमुख सेगमेंट्स में मजबूत रहा। उन्होंने बताया कि कंपनी ने अब तक 10 गीगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल EPC प्रोजेक्ट्स का निष्पादन कर लिया है। इसके साथ ही, सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन 4 GWp के आंकड़े को पार कर गया। उन्होंने कहा कि टाटा पावर देशभर में 1.3 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ग्राहकों को सेवाएं दे रही है, जो निजी बिजली कंपनियों में सबसे बड़ा ग्राहक आधार है।
प्रवीर सिन्हा ने आगे कहा कि ओडिशा की डिस्कॉम्स ने शानदार वित्तीय और ऑपरेशनल प्रदर्शन किया है और उन्हें पावर मंत्रालय की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग में A+ और A ग्रेड मिला है। ट्रांसमिशन सेगमेंट में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मजबूत करने वाली कई अहम परियोजनाएं पूरी की गईं। उन्होंने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग, शहरीकरण और AI आधारित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते बिजली की मांग आगे और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में टाटा पावर साफ-सुथरी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, सिस्टम को मजबूत करने और लंबे समय तक स्थिर ग्रोथ देने पर फोकस बनाए रखेगी।