33% बढ़ा टाटा की कंपनी का मुनाफा, रिकवरी मोड में शेयर, 360 रुपये पर है भाव
मुख्य बातें
- चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में टाटा पावर का मुनाफा सालाना आधार पर 33 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 1,652 करोड़ रुपये पर पहुंच गया
- टाटा पावर के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 360.95 रुपये पर है
Tata Power Q2 profit: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 33 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 1,652 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,245 करोड़ रुपये रहा था।
टाटा पावर ने बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में उसका मुनाफा 22 प्रतिशत बढ़कर 3053 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2,508 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में कंपनी का राजस्व 26 प्रतिशत बढ़कर 19886 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 15769 करोड़ रुपये था।
कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 हजार करोड़ रुपये
टाटा पावर ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में करीब 10,000 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। कंपनी के इतिहास में किसी छह महीने की अवधि में यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। कंपनी ने यह रकम मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पंप्ड स्टोरेज और बिजली वितरण नेटवर्क के विस्तार पर खर्च की है। इसमें करीब 6,000 करोड़ रुपये अकेले रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार में लगाए गए हैं।
कंपनी का फोकस आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। पहली छमाही में टाटा पावर ने 765 मेगावाट की नई क्लीन और ग्रीन एनर्जी उत्पादन क्षमता जोड़ी। इसके बाद कंपनी की कुल स्थापित स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़कर 8.6 गीगावाट हो गई है। इसमें यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 7.2 गीगावाट है।
क्या कहा कंपनी के सीईओ ने?
टाटा पावर के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रवीर सिन्हा ने कहा, ''हमने अब तक का सबसे अधिक तिमाही मुनाफज्ञ दर्ज किया है। इसमें सभी कारोबार क्षेत्रों का मजबूत योगदान रहा है। यह टाटा पावर के एकीकृत ऊर्जा मंच की मजबूती और विभिन्न कारोबार क्षेत्रों में लगातार बेहतर क्रियान्वयन को दर्शाता है।''
शेयर का परफॉर्मेंस
टाटा पावर के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 360.95 रुपये पर है। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में मामूली तेजी देखी गई। बीते 26 अक्टूबर को ही शेयर 333.30 रुपये के निचले स्तर तक आ गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। इस लिहाज से शेयर रिकवरी मोड में है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 464.80 रुपये है। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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