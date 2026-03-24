टाटा पावर को 9 महीनों में ₹1000 करोड़ का झटका, एक अच्छी खबर से शेयर में हलचल

Tata Power Share Price: वित्त वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में मुंद्रा प्लांट बंद रहने के कारण टाटा पावर को लगभग ₹1,000 करोड़ का नुकसान के बाद एक अच्छी खबर है। कंपनी द्वारा गुजरात उर्जा विकास निगम से एक डील साइन की गई है।

वित्त वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में मुंद्रा प्लांट बंद रहने के कारण टाटा पावर को लगभग ₹1,000 करोड़ का नुकसान के बाद एक अच्छी खबर है। कंपनी द्वारा गुजरात उर्जा विकास निगम (GUVNL) के साथ मुंद्रा प्लांट के लिए सप्लीमेंट्री पावर परचेज एग्रीमेंट (SPPA) साइन करने के बाद निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।

कंपनी ने जानकारी दी है कि वह जल्द ही महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के साथ भी इसी तरह के समझौते करेगी। मुंद्रा प्लांट से उत्पादित बिजली का करीब 50% हिस्सा गुजरात को जाता है, जबकि बाकी बिजली अन्य राज्यों को सप्लाई की जाती है। यह समझौता टाटा पावर के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे लंबे समय से घाटे में चल रहे इस प्लांट की स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

डील से शेयर में हलचल टाटा पावर लिमिटेड के शेयर मंगलवार, 24 मार्च को शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुले। सुबह शेयर 395 रुपये पर खुला, लेकिन इसके बाद गिरते हुए 384.65 रुपये तक आ गया। दोपहर सवा एक बजे के आसपास यह मामूली बढ़त के साथ 387 रुपये पर था। साल 2026 में अब तक यह शेयर लगभग सपाट (फ्लैट) बना हुआ है।

गुजरात सरकार के साथ पहले भी हुआ था समझौता गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही टाटा पावर ने गुजरात सरकार के साथ मुंद्रा प्लांट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) साइन किया था। कंपनी के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा ने बताया कि यह समझौता सेक्शन 11 के तहत तय शर्तों के अनुरूप है और सभी व्यावसायिक मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह डील गुजरात सरकार और अदानी ग्रुप के बीच हुए समझौते के समान शर्तों पर आधारित है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)