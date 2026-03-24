Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टाटा पावर को 9 महीनों में ₹1000 करोड़ का झटका, एक अच्छी खबर से शेयर में हलचल

Mar 24, 2026 01:18 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

Tata Power Share Price: वित्त वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में मुंद्रा प्लांट बंद रहने के कारण टाटा पावर को लगभग ₹1,000 करोड़ का नुकसान के बाद एक अच्छी खबर है। कंपनी द्वारा गुजरात उर्जा विकास निगम से एक डील साइन की गई है।

टाटा पावर को 9 महीनों में ₹1000 करोड़ का झटका, एक अच्छी खबर से शेयर में हलचल

वित्त वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में मुंद्रा प्लांट बंद रहने के कारण टाटा पावर को लगभग ₹1,000 करोड़ का नुकसान के बाद एक अच्छी खबर है। कंपनी द्वारा गुजरात उर्जा विकास निगम (GUVNL) के साथ मुंद्रा प्लांट के लिए सप्लीमेंट्री पावर परचेज एग्रीमेंट (SPPA) साइन करने के बाद निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।

कंपनी ने जानकारी दी है कि वह जल्द ही महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के साथ भी इसी तरह के समझौते करेगी। मुंद्रा प्लांट से उत्पादित बिजली का करीब 50% हिस्सा गुजरात को जाता है, जबकि बाकी बिजली अन्य राज्यों को सप्लाई की जाती है। यह समझौता टाटा पावर के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे लंबे समय से घाटे में चल रहे इस प्लांट की स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:Live: शेयर मार्केट में लौटी बहार, 1400 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी 22900 के पार

डील से शेयर में हलचल

टाटा पावर लिमिटेड के शेयर मंगलवार, 24 मार्च को शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुले। सुबह शेयर 395 रुपये पर खुला, लेकिन इसके बाद गिरते हुए 384.65 रुपये तक आ गया। दोपहर सवा एक बजे के आसपास यह मामूली बढ़त के साथ 387 रुपये पर था। साल 2026 में अब तक यह शेयर लगभग सपाट (फ्लैट) बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:क्रूड ऑयल में फिर उछाल: ब्रेंट $100 के पार, क्या 150 डॉलर तक जा सकता है तेल?

गुजरात सरकार के साथ पहले भी हुआ था समझौता

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही टाटा पावर ने गुजरात सरकार के साथ मुंद्रा प्लांट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) साइन किया था। कंपनी के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा ने बताया कि यह समझौता सेक्शन 11 के तहत तय शर्तों के अनुरूप है और सभी व्यावसायिक मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह डील गुजरात सरकार और अदानी ग्रुप के बीच हुए समझौते के समान शर्तों पर आधारित है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

ये भी पढ़ें:₹9000 से अधिक सस्ती हो गई चांदी, सोने के भाव में आज ₹2400 से अधिक की गिरावट

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

मुंद्रा प्लांट से जुड़े नए समझौते से टाटा पावर के भविष्य को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अगर अन्य राज्यों के साथ भी इसी तरह के एग्रीमेंट होते हैं, तो कंपनी के घाटे में कमी आ सकती है और शेयर में आगे तेजी देखने को मिल सकती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Tata Group Stocks Tata Power Share Price Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,