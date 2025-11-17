टाटा के इस प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट, शेयर के लिए 500 रुपये तक है टारगेट प्राइस
संक्षेप: चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान टाटा पावर का नेट प्रॉफिट 1,245 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। दूसरी तिमाही में कुल राजस्व तीन प्रतिशत बढ़कर 15,769 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
Tata Power share price: टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (टीपीआरईएल) ने ईपीसी अनुबंध के तहत एनएचपीसी की 300 मेगावाट की सौर परियोजना चालू कर दी है। अब सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को टाटा पावर के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि टाटा पावर के शेयर पर एक्सपर्ट बुलिश हैं। एक ब्रोकरेज ने तो 500 रुपये तक का टारगेट प्राइस दिया है।
क्या है प्रोजेक्ट डिटेल
टीपीआरईएल ने कहा कि उसने राजस्थान के बीकानेर के करणीसर भाटियान में इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार के रूप में एनएचपीसी की 450 मेगावाट (पीक) (डीसी)/300 मेगावाट (एसी) सौर ऊर्जा परियोजना को चालू कर दिया है। टीपीआरईएल द्वारा विकसित एनएचपीसी के स्वामित्व वाली बड़े पैमाने की सौर परियोजना, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को पूरी बिजली की आपूर्ति कर रही है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान टाटा पावर का नेट प्रॉफिट 1,245 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। दूसरी तिमाही में कुल राजस्व तीन प्रतिशत बढ़कर 15,769 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। परिचालन लाभ छह प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,032 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार में उसका मुनाफा 70 प्रतिशत बढ़कर 511 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस सेग्मेंट में उसका परिचालन लाभ 57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,575 करोड़ रुपये और राजस्व 89 प्रतिशत बढ़कर 3,613 करोड़ रुपये रहा। सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण दूसरी तिमाही में क्रमशः 928 मेगावाट और 970 मेगावाट रहे।
शेयर का हाल
टाटा पावर के शेयर की बात करें तो सोमवार को 1.07% बढ़त के साथ 392.35 रुपये पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 447.70 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 326.25 रुपये है। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को 500 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है। जेएम फाइनेंशियल ने भी शेयर के लिए अपनी 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है, जबकि लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 475 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।