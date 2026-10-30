टाटा की बड़ी डील, इस कंपनी का किया अधिग्रहण, खरीदी 89.42% हिस्सेदारी
मुख्य बातें
- कंपनियों की ओर से जारी बयान के मुताबिक, टाटा मोटर्स की सहयोगी कंपनी टीएमएल सीवी होल्डिंग्स बीवी (TML CV Holdings BV) ने इवेको के करीब 23.81 करोड़ शेयर खरीदे हैं
- ये शेयर कंपनी की कुल हिस्सेदारी का 89.42 फीसदी हैं
- इस सौदे के पूरा होने के बाद इवेको अब टाटा मोटर्स की अप्रत्यक्ष सब्सिडियरी बन गई है
Tata Motors-Iveco Deal: टाटा मोटर्स ने एक बड़ा कारोबारी डील पूरा कर लिया है। कंपनी ने इटली की कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी इवेको ग्रुप (Iveco Group) में 89.42 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। इस सौदे के बाद इवेको अब टाटा मोटर्स की कंपनी बन गई है। दोनों कंपनियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। टाटा मोटर्स के लिए यह साल 2008 में जगुआर लैंड रोवर (JLR) खरीदने के बाद सबसे बड़ा अधिग्रहण है।
इवेको के करीब 23.81 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं
कंपनियों की ओर से जारी बयान के मुताबिक, टाटा मोटर्स की सहयोगी कंपनी टीएमएल सीवी होल्डिंग्स बीवी (TML CV Holdings BV) ने इवेको के करीब 23.81 करोड़ शेयर खरीदे हैं। ये शेयर कंपनी की कुल हिस्सेदारी का 89.42 फीसदी हैं। इस सौदे के पूरा होने के बाद इवेको अब टाटा मोटर्स की अप्रत्यक्ष सब्सिडियरी बन गई है। इस डील के तहत टाटा मोटर्स ने इवेको के हर शेयर के लिए 14.40 यूरो यानी नकद भुगतान करने की पेशकश की थी। शुरुआत में यह कीमत 14.10 यूरो प्रति शेयर रखी गई थी, लेकिन बाद में 9 अक्टूबर को इसे बढ़ाकर 14.40 यूरो कर दिया गया। इस तरह टाटा मोटर्स ने इवेको में अपनी बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली।
शेयर बेचने के लिए निवेशकों को एक और मौका
टाटा मोटर्स ने इवेको के बाकी शेयरधारकों को भी अपने शेयर बेचने का एक और मौका देने का फैसला किया है। इसके लिए टेंडर ऑफर की प्रक्रिया 2 नवंबर से 6 नवंबर 2026 तक दोबारा खोली जाएगी। इस दौरान शेयर बेचने वाले निवेशकों को 13 नवंबर को भुगतान किया जाएगा।
इवेको के बोर्ड में भी हुए बदलाव
इस अधिग्रहण के बाद इवेको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कई बदलाव किए गए हैं। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को इवेको के बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं, ओलोफ पर्सन कंपनी के CEO बने रहेंगे। इसके अलावा टाटा मोटर्स के पीबी बालाजी और गिरीश वाघ को भी इवेको के बोर्ड में शामिल किया गया है। गुएंटर बुशेक और चार्ल्स निकोल्स को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। कंपनी ने अपने बोर्ड की अलग-अलग समितियों में भी बदलाव किए हैं।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें