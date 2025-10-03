डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट के ऐलान के बाद इस नई खबर से टाटा मोटर्स के शेयर चढ़े

Tata Motors Share Price: टाटा मोटर्स के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई है और यह ₹723.75 से ₹724.25 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस उछाल के पीछे का प्रमुख कारण 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ डीमर्जर है। डीमर्जर के अलावा, कंपनी के ताजा सेल डेटा ने भी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है।

टाटा मोटर्स के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई है और यह ₹723.75 से ₹724.25 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 1 अक्टूबर को शेयर का भाव 4.83% उछलकर ₹713.05 तक पहुंच गया था, जिसका मुख्य कारण डीमर्जर की रिकॉर्ड तिथि की घोषणा थी। 2 अक्टूबर को बाजार छुट्टी के बाद, 3 अक्टूबर को शेयर ने फिर से लगभग 3% की बढ़त दर्ज की और ₹739.55 के स्तर को छुआ।

उछाल के पीछे का प्रमुख कारण इस उछाल के पीछे का प्रमुख कारण 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ डीमर्जर है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर 14 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इस तिथि तक टाटा मोटर्स के शेयर रखने वाले निवेशकों को हर एक शेयर के बदले नई कमर्शियल व्हीकल कंपनी (TMLCV) का एक शेयर मिलेगा। नई कमर्शियल व्हीकल इकाई के नवंबर में अलग से लिस्ट होने की उम्मीद है।

इस डीमर्जर का मतलब है कि रिकॉर्ड डेट तक शेयरधारक रहने वाले निवेशकों की होल्डिंग दो अलग-अलग कंपनियों में बंट जाएगी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPVL) में पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और जगुआर लैंड रोवर (JLR) बिजनेस शामिल होंगे। वहीं, टाटा मोटर्स लिमिटेड - कमर्शियल व्हीकल (TMLCV) के नाम से यह नई इकाई कमर्शियल व्हीकल बिजनेस संभालेगी।

रिकॉर्ड बिक्री डीमर्जर के अलावा, कंपनी के ताजा सेल डेटा ने भी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। टाटा मोटर्स ने सितंबर 2025 को वित्तीय वर्ष 2026 का अपना सर्वश्रेष्ठ महीना बताया है। पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 60,907 यूनिट पर पहुंची, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 47% अधिक है। वहीं, सितंबर में ईवी सेल्स ने 96% की उछाल दर्ज करते हुए 9,191 यूनिट का आंकड़ा छुआ।

शेयर प्राइस हिस्ट्री हालिया सप्ताह में शेयर ने लगभग 7.63% की उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है, जबकि पिछले एक माह और तीन माह में क्रमशः 4.65% और 4.90% का सकारात्मक प्रदर्शन रहा है। हालांकि, एक साल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शेयर लगभग 21.76% से 25.58% नीचे है।

भविष्य की संभावनाएं कंपनी का मार्केट कैप लगभग ₹2.64 लाख करोड़ से ₹2.67 लाख करोड़ के बीच है, जो इसे ऑटो सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। मौलिक पहलुओं पर नजर डालें तो, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 में 23.96% रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) हासिल किया, जो पिछले 5 वर्षों के औसत 10.62% से बेहतर है।

खरीदें, बेचें या करें होल्ड विश्लेषकों का कंपनी के भविष्य पर 'होल्ड' से लेकर 'खरीदें' तक का मिश्रित नजरिया है। विभिन्न फर्मों द्वारा जारी औसत टार्गेट प्राइस ₹775 से लेकर ₹830 तक है। कुल 27 एनॉलिस्ट्स में से 2 ने मजबूत खरीदारी, 10 ने Buy रेटिंग दी है। 10 ही विश्लेष्कों ने होल्ड रखने को कहा है। जबकि, 3 ने स्ट्रांग सेल और 2 ने सेल रेटिंग दी है।