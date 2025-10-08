tata motors shares fall ahead of demerger record date buy or stay away डिमर्जर रिकॉर्ड डेट से पहले टाटा मोटर्स के शेयर लुढ़के, खरीदें या रहें दूर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़tata motors shares fall ahead of demerger record date buy or stay away

डिमर्जर रिकॉर्ड डेट से पहले टाटा मोटर्स के शेयर लुढ़के, खरीदें या रहें दूर

Tata Motors Share Price: अभी टाटा मोटर्स शेयर में शॉर्ट टर्म दबाव है, लेकिन डिमर्जर और नए बिजनेस मॉडल्स के कारण लॉन्ग टर्म के लिए संभावनाएं बनी हुई हैं। निवेशकों को तकनीकी संकेतों के अनुसार सतर्क रहना चाहिए और दोनों समयावधि के लिए अपनी रणनीति स्पष्ट रखनी चाहिए।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 12:13 PM
share Share
Follow Us on
डिमर्जर रिकॉर्ड डेट से पहले टाटा मोटर्स के शेयर लुढ़के, खरीदें या रहें दूर

Tata Motors Share Price: टाटा मोटर्स का शेयर बुधवार को लगातार चौथे दिन गिरावट में रहा, बीएसई पर शेयर कीमत 1.38% गिरकर ₹688.50 तक पहुंची। पिछले चार सत्रों में टाटा मोटर्स के शेयर में कुल मिलाकर 4% से अधिक की गिरावट आई है। शेयर पर डीमर्जर से पहले दबाव दिख रहा है।

टाटा मोटर्स डिमर्जर डिटेल्स

1 अक्टूबर 2025 से टाटा मोटर्स का डिमर्जर प्रभावी हो चुका है। कंपनी के कमर्शियल व्हीकल (CV) बिजनेस को नई इकाई TML कमर्शियल व्हीकल लिमटेड में स्थानांतरित किया गया है। पैसेंजर व्हीकल (PV) बिजनेस मौजूदा कंपनी के तहत जारी रहेगा, जिसका नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमटेड किया जाएगा।

रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) तय हुई है, ताकि उन शेयरधारकों की पहचान हो सके जिन्हें डिमर्जर के तहत नए शेयर मिलेंगे। अनुपात: 1:1 यानी टाटा मोटर्स के हर एक शेयर पर, ₹2 के मूल्य का TMLCV का एक पूर्णत: चुकता शेयर मिलेगा।

जेएलआर की बिक्री में गिरावट के कारण

मंगलवार को टाटा मोटर्स ने अपनी यूके स्थित सहायक कंपनी JLR की दूसरी तिमाही बिक्री में तेज गिरावट की सूचना दी।

पुराने जगुआर मॉडल्स का उत्पादन खत्म करना (नई Jaguar लॉन्च से पहले)।

अमेरिका में अतिरिक्त टैरिफ, जिससे JLR की अमेरिकी निर्यात पर असर।

होलसेल बिक्री: 24.2% की गिरावट, कुल 66,165 यूनिट्स

रिटेल बिक्री: 17.1% की गिरावट, कुल 85,495 यूनिट्स

रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर मॉडल्स का हिस्सा: 76.7% (पिछली तिमाही 77.2%, पिछले साल 67%) यह JLR के सबसे प्रॉफिटेबल मॉडल्स पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत है।

शेयर का टेक्निकल एनॉलिसिस

हाल ही में शेयर ₹735 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तर पर असफल रहा और शूटिंग स्टार कैंडल बनी। यह संभावित गिरावट का संकेत है। मौजूदा कीमत 10-दिन और 20-दिन EMA से नीचे है, जो शॉर्ट-टर्म कमजोरी बताती है। ₹685 से नीचे बंद होने पर कीमत ₹640 – ₹608 के प्रमुख सपोर्ट जोन की ओर बढ़ सकती है। वॉल्यूम औसत स्तर पर हैं, संकेत है कि गिरावट का दबाव बढ़ सकता है।

टाटा मोटर्स शेयर परफॉर्मेंस

1 महीने में गिरावट: 4%

6 महीने में बढ़त: 17%

YTD (साल की शुरुआत से): 8% गिरावट

1 साल में: 25% गिरावट

2 साल में: 11% बढ़त

5 साल में: 390% की मल्टीबैगर रिटर्न

टाटा मोटर्स खरीदें, बेचें या करें होल्ड

इस परिस्थिति में शेयर में और गिरावट की संभावना बनी हुई है, खासकर अगर ₹685 का सपोर्ट स्तर टूटता है। लंबी अवधि में टाटा मोटर्स ने अच्छी वापसी दी है, लेकिन मौजूदा समय में सावधानी बरतना आवश्यक है।

शॉर्ट-टर्म निवेशकों के लिए टिप्स

एक्सपर्ट्स के मतुाबिक ₹685 के नीचे जबरदस्त बिकवाली आ सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस सेट करना जरूरी है। ₹640 – ₹608 का सपोर्ट जोन ध्यान में रखें, जहां से तकनीकी खरीदारी हो सकती है। अगर शेयर इस सपोर्ट से भी नीचे गिरता है, तो फिलहाल अलग देखना बेहतर होगा।

लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए टिप्स

डिमर्जर के बाद नई संरचना और लाभदायक मॉडल्स के फोकस की वजह से कंपनी की स्थिति बेहतर हो सकती है। अगर बाजार में गिरावट का फायदा उठाना हो तो करेक्शन पर खरीदारी की योजना बना सकते हैं। 5 साल के मजबूत रिटर्न को ध्यान में रखते हुए धैर्य बनाए रखें।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Tata Motors Stock Market Update Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।