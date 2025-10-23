Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata motors share to be renamed tata motors passenger vehicles from october 24 detail here
टाटा के इस शेयर का बदल गया नाम, आपके पोर्टफोलियो में भी है?

संक्षेप: टाटा की कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर 24 अक्टूबर यानी शुक्रवार से नए नाम से नजर आएंगे। इस कंपनी के शेयर का नाम अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) होगा। टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें तो गुरुवार को 405.85 रुपये कीमत पर है।

Thu, 23 Oct 2025 07:47 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर 24 अक्टूबर यानी शुक्रवार से नए नाम से नजर आएंगे। इस कंपनी के शेयर का नाम अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) होगा। कंपनी ने अपने चल रहे पुनर्गठन (डिमर्जर) प्रक्रिया के तहत यह नाम बदलने की औपचारिकता पूरी कर ली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने पहले ही ट्रेडिंग मेंबर्स को सूचित किया था कि शुक्रवार से शेयर का स्क्रिप आईडी और शॉर्ट नेम "Tata Motors Ltd" से बदलकर "TMPV" हो जाएगा।

क्यों हुआ है यह बदलाव?

यह कदम टाटा मोटर्स के डिमर्जर प्लान का हिस्सा है। डिमर्जर प्लान के तहत कंपनी ने अपने कमर्शियल व्हीकल (CV) और पैसेंजर व्हीकल (PV) कारोबार को दो स्वतंत्र सूचीबद्ध इकाइयों में विभाजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कमर्शियल व्हीकल यूनिट ‘टाटा मोटर्स’ नाम से काम करती रहेगी जबकि पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और जगुआर लैंड रोवर (JLR) डिवीजन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) के बैनर तले संचालित होंगे।

एक अक्टूबर से प्रभावी है विभाजन

यह विभाजन 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है, जिसका शेयर पात्रता अनुपात 1:1 है। इसका अर्थ है कि शेयरधारकों को टाटा मोटर्स में रखे गए प्रत्येक शेयर के बदले कमर्शियल व्हीकल कंपनी का एक शेयर मिलेगा। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 14 अक्टूबर थी। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से स्पष्टता बढ़ेगी और निवेशकों के लिए मूल्य में वृद्धि होगी। ऑटो क्षेत्र पर नजर रखने वाले मुंबई के एक विश्लेषक ने कहा- इस स्पष्ट विभाजन से पैसेंजर और कर्मशियल, दोनों व्यवसायों को वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अलग-अलग बेंचमार्क किया जा सकेगा, जिससे रणनीतिक फोकस और स्वतंत्र मूल्यांकन संभव होगा।

शेयर की कीमत

टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें तो गुरुवार को 405.85 रुपये कीमत पर है। एक कारोबारी दिन पहले के मुकाबले शेयर में 0.98% की मामूली बढ़त दर्ज की गई। अक्टूबर 2024 में शेयर की कीमत 559.75 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
