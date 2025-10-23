टाटा के इस शेयर का बदल गया नाम, आपके पोर्टफोलियो में भी है?
संक्षेप: टाटा की कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर 24 अक्टूबर यानी शुक्रवार से नए नाम से नजर आएंगे। इस कंपनी के शेयर का नाम अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) होगा। टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें तो गुरुवार को 405.85 रुपये कीमत पर है।
अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर 24 अक्टूबर यानी शुक्रवार से नए नाम से नजर आएंगे। इस कंपनी के शेयर का नाम अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) होगा। कंपनी ने अपने चल रहे पुनर्गठन (डिमर्जर) प्रक्रिया के तहत यह नाम बदलने की औपचारिकता पूरी कर ली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने पहले ही ट्रेडिंग मेंबर्स को सूचित किया था कि शुक्रवार से शेयर का स्क्रिप आईडी और शॉर्ट नेम "Tata Motors Ltd" से बदलकर "TMPV" हो जाएगा।
क्यों हुआ है यह बदलाव?
यह कदम टाटा मोटर्स के डिमर्जर प्लान का हिस्सा है। डिमर्जर प्लान के तहत कंपनी ने अपने कमर्शियल व्हीकल (CV) और पैसेंजर व्हीकल (PV) कारोबार को दो स्वतंत्र सूचीबद्ध इकाइयों में विभाजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कमर्शियल व्हीकल यूनिट ‘टाटा मोटर्स’ नाम से काम करती रहेगी जबकि पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और जगुआर लैंड रोवर (JLR) डिवीजन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) के बैनर तले संचालित होंगे।
एक अक्टूबर से प्रभावी है विभाजन
यह विभाजन 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है, जिसका शेयर पात्रता अनुपात 1:1 है। इसका अर्थ है कि शेयरधारकों को टाटा मोटर्स में रखे गए प्रत्येक शेयर के बदले कमर्शियल व्हीकल कंपनी का एक शेयर मिलेगा। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 14 अक्टूबर थी। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से स्पष्टता बढ़ेगी और निवेशकों के लिए मूल्य में वृद्धि होगी। ऑटो क्षेत्र पर नजर रखने वाले मुंबई के एक विश्लेषक ने कहा- इस स्पष्ट विभाजन से पैसेंजर और कर्मशियल, दोनों व्यवसायों को वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अलग-अलग बेंचमार्क किया जा सकेगा, जिससे रणनीतिक फोकस और स्वतंत्र मूल्यांकन संभव होगा।
शेयर की कीमत
टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें तो गुरुवार को 405.85 रुपये कीमत पर है। एक कारोबारी दिन पहले के मुकाबले शेयर में 0.98% की मामूली बढ़त दर्ज की गई। अक्टूबर 2024 में शेयर की कीमत 559.75 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।