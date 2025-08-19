Tata Motors Share Price Share jumped nearly 4 percent investors cheers Tata Motors के शेयरों में करीब 4% की तेजी, कंपनी के इस फैसले से खुश हुए निवेशक, Business Hindi News - Hindustan
Tata Motors के शेयरों में करीब 4% की तेजी, कंपनी के इस फैसले से खुश हुए निवेशक

Tata Motors Share Price: टाटा मोटर्स के शेयरों में मंगलवार को 3.9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 703 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। इस उछाल के पीछे की वजह टाटा मोटर्स का एक फैसला है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 01:05 PM


Tata Motors Share Price: टाटा मोटर्स के शेयरों में मंगलवार को 3.9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 703 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। इस उछाल के पीछे की वजह टाटा मोटर्स का एक फैसला है। टाटा ग्रुप की यह कंपनी साउथ अफ्रीका के बाजार में फिर से एंट्री कर रही है। कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में यह एंट्री कर रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। बता दें, टाटा मोटर्स तेजी के साथ दुनिया भर में विस्तार की योजना पर कम कर रहा है।

साउथ अफ्रीका के बाजार में फिर से रि-एंट्री

टाटा मोटर्स ने 2019 में साउथ अफ्रीका के पैसेंजर कार मार्केट से 2019 में बाहर निकल गई थी। लेकिन 6 साल के बाद एक बार फिर से कंपनी साउथ अफ्रीका के बाजार में एंट्री कर रही है। बता दें, कंपनी ने Motus Holdings Ltd के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एग्रीमेंट साइन किया है।

कौन-कौन से मॉडल्स की होगी बिक्री?

टाटा मोटर्स की तरफ से पंच, हरियर, कर्व, टियागो को साउथ अफ्रीका के बाजार में उतारा जाएगा। साउथ अफ्रीका में बेचा जाने वाला मॉडल्स भारत में बनकर तैयार हुआ है। बता दें, टाटा मोटर्स ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका पैसेंजर मार्केट में 2004 में एंट्री की थी। तब कंपनी ने इंडिया और टिएगो ब्रांड के साथ एंट्री की थी। बाद में कंपनी ने विस्टा, सफारी और Aria को भी उतारा था।

1 साल में 35 प्रतिशत टूट चुका है शेयर

टाटा मोटर्स का शेयर बीते एक साल के दौरान 35 प्रतिशत टूट चुका है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि कंपनी के शेयरों में बीते एक महीने में करीब 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, 5 साल में टाटा मोटर्स के शेयरों का भाव 459 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

