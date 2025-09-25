Tata Motors share crash 4 percent today amid billion cyberattack bill higher than JLR FY25 profit report टाटा के इस शेयर का हुआ बुरा हाल, बड़ी नुकसान की है संभावना, शेयर बेचने की लगी होड़, Business Hindi News - Hindustan
टाटा के इस शेयर का हुआ बुरा हाल, बड़ी नुकसान की है संभावना, शेयर बेचने की लगी होड़

शेयरों में इस गिरावट के पीछे एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की प्रमुख यूनिट जगुआर लैंड रोवर (JLR) को हालिया साइबर अटैक के कारण इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष के कुल प्रॉफिट से भी ज्यादा है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 12:25 PM
Tata Motors Share: ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के निवेशकों के लिए गुरुवार का दिन निराशाजनक रहा, जब कंपनी का शेयर 4% टूट गया। कंपनी के शेयर ₹655.65 पर आ गए थे। शेयरों में इस गिरावट के पीछे एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की प्रमुख यूनिट जगुआर लैंड रोवर (JLR) को हालिया साइबर अटैक के कारण इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष के कुल प्रॉफिट से भी ज्यादा है।

क्या है डिटेल

फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जगुआर लैंड रोवर (JLR) पर जारी साइबर अटैक से कंपनी को अरबों पाउंड का झटका लग सकता है, जो उसके वित्त वर्ष 2025 की पूरी कमाई से ज्यादा है।

साइबर अटैक से £2 बिलियन तक का नुकसान

FT रिपोर्ट के अनुसार, JLR को साइबर अटैक की वजह से लगभग £2 बिलियन (करीब 21,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हो सकता है। खास बात यह है कि कंपनी के पास इस नुकसान को कवर करने के लिए साइबर इंश्योरेंस नहीं था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि JLR ने लॉकटन के जरिए साइबर इंश्योरेंस डील को अंतिम रूप देने में देरी की थी। लॉकटन दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र इंश्योरेंस ब्रोकरेज कंपनी मानी जाती है।

प्रोडक्शन बंद, हफ्ते का £50 मिलियन नुकसान

साइबर अटैक की वजह से JLR ने पहले 24 सितंबर तक प्रोडक्शन रोकने का ऐलान किया था, जिसे अब बढ़ाकर 1 अक्टूबर तक कर दिया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को प्रोडक्शन रुकने से हर हफ्ते लगभग £50 मिलियन (करीब 568 करोड़ रुपये) का नुकसान हो रहा है। 33,000 कर्मचारियों में से बड़ी संख्या को घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं, जब तक समस्या हल नहीं होती।

पिछले साल के मुनाफे से ज्यादा नुकसान

अगर JLR पर अनुमानित £2 बिलियन का वित्तीय बोझ पड़ता है, तो यह उसकी पूरे वित्त वर्ष 2025 की टैक्स के बाद की कमाई (PAT) £1.8 बिलियन से भी ज्यादा होगा। यह स्थिति कंपनी की वित्तीय सेहत पर बड़ा दबाव डाल सकती है।

टाटा मोटर्स के लिए JLR का महत्व

JLR, टाटा मोटर्स की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, जो कंपनी की कुल आय का लगभग 70% योगदान करती है। ऐसे में JLR पर इस संकट का सीधा असर टाटा मोटर्स की समग्र वित्तीय स्थिति पर भी पड़ेगा।

फेस्टिव सीजन में अच्छी शुरुआत

इस संकट के बीच, टाटा मोटर्स ने हाल ही में बताया कि नवरात्रि के पहले दिन कंपनी ने 10,000 से ज्यादा वाहनों की डिलीवरी की और 25,000 से ज्यादा इनक्वायरी दर्ज कीं। यह फेस्टिव सीज़न के लिए मजबूत शुरुआत मानी जा रही है। अगले हफ्ते ऑटो कंपनियां सितंबर महीने की बिक्री के आंकड़े जारी करेंगी।

