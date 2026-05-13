गजब! 70% उछला टाटा की इस कंपनी का मुनाफा, निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में ₹2,406 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है, जो पिछले साल की तुलना में 69.56% अधिक है। कंपनी का राजस्व भी 22.3% बढ़कर ₹24,452 करोड़ रहा। कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए ₹4 प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है।

देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए निवेशकों को बड़ा सरप्राइज दिया है। कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही में लगभग 70% उछलकर 2,406 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,419 करोड़ रुपये था। मजबूत बिक्री, बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में शानदार ग्रोथ की वजह से कंपनी के नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर रहे। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए 4 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देने की भी सिफारिश की है।

22.3% बढ़ी कंपनी की कुल आय

तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन (Revenue from Operations) 22.3% बढ़कर 24,452 करोड़ रुपये पहुंच गई। पिछली तिमाही में यह 20,404 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 19,999 करोड़ रुपये रही थी। कंपनी के EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 35% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह बढ़कर 3,400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

EBITDA मार्जिन 13.9% पर पहुंच गया, जो ऑटो सेक्टर के लिहाज से काफी मजबूत माना जाता है। कंपनी ने बताया कि ज्यादा बिक्री, बेहतर प्राइसिंग और लागत नियंत्रण की वजह से मार्जिन में सुधार हुआ है। हालांकि, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का कुछ असर जरूर पड़ा।

कमर्शियल (CV) बिजनेस में वृद्धि

टाटा मोटर्स के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत उसका कमर्शियल व्हीकल (CV) बिजनेस रहा। मार्च तिमाही में कंपनी ने 1.32 लाख कमर्शियल व्हीकल्स की होलसेल की, जो सालाना आधार पर 25% ज्यादा है। पूरे FY26 में कंपनी की कुल CV बिक्री 4.28 लाख यूनिट रही, जिसमें 14% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। घरेलू बाजार के साथ-साथ एक्सपोर्ट में भी शानदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के एक्सपोर्ट वॉल्यूम पूरे साल में 54% तक बढ़ गए, जो वैश्विक बाजार में टाटा मोटर्स की मजबूत पकड़ को दर्शाता है।

कंपनी के CFO जीवी रमणन ने कहा कि FY26 टाटा मोटर्स के लिए बेहद मजबूत वित्तीय प्रदर्शन वाला साल रहा। कंपनी ने 9,200 करोड़ रुपये का फ्री कैश फ्लो हासिल किया और घरेलू बिजनेस में नेट कैश पोजिशन 7,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। उन्होंने बताया कि कंपनी की मजबूत नकद स्थिति उसे भविष्य में नए निवेश और शेयरधारकों को बेहतर रिटर्न देने में मदद करेगी।

टाटा मोटर्स ने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और GST 2.0 सुधारों की वजह से कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। कंपनी के MD और CEO गिरीश वाघ के मुताबिक FY26 कंपनी के लिए ऐतिहासिक साल रहा, क्योंकि इस दौरान रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में नए रिकॉर्ड बने। हालांकि, उन्होंने माना कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों का दबाव आने वाले समय में चुनौतियां पैदा कर सकता है, लेकिन कंपनी अपनी मजबूत रणनीति और लागत नियंत्रण के जरिए इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है।

कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस

टाटा मोटर्स के शेयरों में बुधवार को सीमित लेकिन स्थिर कारोबार देखने को मिला। कंपनी का स्टॉक NSE पर मामूली 0.03% यानी 0.10 रुपये की बढ़त के साथ 336.95 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, टाटा मोटर्स ग्रुप के मजबूत Q4 नतीजों और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में शानदार ग्रोथ का असर शेयर पर ज्यादा दिखाई नहीं दिया, लेकिन निवेशकों ने स्टॉक में स्थिर भरोसा बनाए रखा।