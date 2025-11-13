Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata motors q2 result commercial vehicles arm posts 867 crore rs net loss share decline
मुनाफे से घाटे में आई टाटा की यह कंपनी, शेयर बेचते नजर आए निवेशक

मुनाफे से घाटे में आई टाटा की यह कंपनी, शेयर बेचते नजर आए निवेशक

संक्षेप: वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी की परिचालन आय 18,585 करोड़ रुपये रही जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 17,535 करोड़ रुपये थी। टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें तो 2.26% टूटकर 320.25 रुपये पर बंद हुआ।

Thu, 13 Nov 2025 08:05 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टाटा समूह के कॉमर्शियल व्हीकल कारोबार को संभालने वाली टाटा मोटर्स ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट लॉस 867 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। टाटा मोटर्स को वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 498 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी की परिचालन आय 18,585 करोड़ रुपये रही जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 17,535 करोड़ रुपये थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हालांकि, दूसरी तिमाही के नतीजों से यह भी पता चला कि कंपनी का कुल खर्च 15% बढ़कर ₹19296 करोड़ हो गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह सालाना आधार पर ₹16777 करोड़ था। कंपनी ने कहा कि 30 जुलाई 2025 को घोषित इवेको का प्रस्तावित अधिग्रहण योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अधिग्रहण अगले साल अप्रैल में पूरा होने की उम्मीद है।

कंपनी के सीईओ ने क्या कहा?

टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गिरीश वाघ ने कहा कि वित्तीय परिणाम मजबूत प्रदर्शन को दर्शाते हैं, जो एक ठोस और मजबूत रणनीति के कारण संभव हुआ। धीमी शुरुआत के बाद जीएसटी 2.0 के लागू होने और त्योहारों के सीजन के आने से सभी क्षेत्रों में मांग में तेजी आई।

टाटा मोटर्स के शेयर का हाल

टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें तो 2.26% टूटकर 320.25 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स का शेयर बुधवार को शेयर बाजार में अपने इश्यू प्राइस की तुलना में 27 प्रतिशत बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का शेयर टाटा मोटर्स द्वारा अपने कारोबार को दो स्वतंत्र इकाइयों में विभाजन के एक महीने से भी अधिक समय बाद सूचीबद्ध हुआ है। यात्री कारोबार इकाई टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध हुई थी। टाटा मोटर्स का विभाजन एक अक्टूबर से प्रभावी हुआ। कंपनी ने बीते वर्ष अपने कारोबार को दो अलग-अलग इकाइयों में विभाजित करने की घोषणा की थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।