2026 में 22% टूटे टाटा मोटर्स के शेयर, क्या अब खरीदारी का सही मौका? जानें ब्रोकरेज की राय

मुख्य बातें

Tata Motors PV Share Price: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPVL) के शेयर निवेशकों की नजर में हैं। कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजों में एक तरफ रेवेन्यू में मजबूत बढ़त दिखी, तो दूसरी तरफ भारी असाधारण खर्च के कारण कंपनी को हजारों करोड़ रुपये का घाटा दर्ज करना पड़ा। साल 2026 में शेयर करीब 22% टूट चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या गिरावट के बाद इस दिग्गज ऑटो शेयर में खरीदारी का मौका बन रहा है? ब्रोकरेज की राय फिलहाल एक जैसी नहीं है। जहां मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर Sell की रेटिंग बरकरार रखी है और 240 रुपये का टारगेट दिया है, वहीं नुवामा ने Buy रेटिंग कायम रखते हुए 360 रुपये का लक्ष्य तय किया है।

₹5,531 करोड़ का घाटा, लेकिन कमाई में जोरदार उछाल

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स PV (Tata Motors PV) को 5,531 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड घाटा हुआ। हालांकि, इस घाटे के पीछे असाधारण खर्च की बड़ी भूमिका रही। कंपनी ने तिमाही के दौरान करीब 6,738 करोड़ रुपये के एक्सेप्शनल आइटम दर्ज किए। इनमें कर्मचारियों से जुड़े सेपरेशन कॉस्ट और एसेट इम्पेयरमेंट जैसे खर्च शामिल रहे।

दूसरी ओर कारोबार से होने वाली आय की तस्वीर बेहतर रही। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 34% बढ़कर 96,920 करोड़ रुपये पहुंच गया। EBITDA मार्जिन में भी 6.3 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ और यह 6.2% पर पहुंच गया, यानी मुनाफे के आंकड़े पर असाधारण खर्च का असर जरूर दिखा, लेकिन ऑपरेशनल स्तर पर कंपनी के कारोबार में सुधार के संकेत मिले हैं।

JLR का प्रदर्शन बेहतर, लेकिन मार्जिन पर दबाव

टाटा मोटर्स के लिए उसकी लग्जरी कार कंपनी JLR (Jaguar Land Rover) काफी अहम है। सितंबर तिमाही में JLR ने भी बड़े असाधारण खर्च दर्ज किए, जो मुख्य रूप से पुनर्गठन, कर्मचारी खर्च और विकासाधीन एसेट्स की वैल्यू में कमी से जुड़े थे। इसके बावजूद JLR का रेवेन्यू 20.3% बढ़कर 5,894 मिलियन पाउंड पहुंच गया। EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 6.6% हो गया।

भारत में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (Tata Motors Passenger Vehicles) का रेवेन्यू 50.9% बढ़कर 20,423 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, यहां EBITDA मार्जिन में गिरावट आई और यह 4% पर आ गया। कंपनी का कहना है कि घरेलू कारोबार में ग्रोथ बनी हुई है और JLR ने भी कुछ बाजारों में चुनौतियों के बावजूद बिक्री को संभाले रखा। हालांकि, प्रोडक्ट मिक्स और कमोडिटी की बढ़ती लागत मार्जिन पर दबाव डाल रही है।

मोतीलाल ओसवाल ने कहा Sell, ₹240 का टारगेट

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (Tata Motors PV) पर सेल रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस 240 रुपये रखा है, जो शुक्रवार के 287 रुपये के बंद भाव से करीब 16% नीचे है। ब्रोकरेज को JLR के कारोबार में कई चुनौतियां नजर आ रही हैं। इनमें लागत का दबाव, महंगे कमोडिटी प्राइस, चीन में कमजोर मांग और बढ़ते कर्ज के चलते ब्याज खर्च शामिल हैं। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि भारत में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में सुधार जारी रह सकता है, लेकिन कच्चे माल की लागत और प्रोडक्ट मिक्स का असर मुनाफे पर पड़ सकता है। ब्रोकरेज ने FY27 के लिए अपने EPS अनुमान में भी बड़ी कटौती की है।

नुवामा को दिख रही है तेजी

दूसरी तरफ नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने शेयर पर Buy रेटिंग बनाए रखी है। हालांकि, उसने अपना टारगेट प्राइस पहले के 450 रुपये से घटाकर 360 रुपये कर दिया है। नुवामा को उम्मीद है कि भारत का पैसेंजर व्हीकल कारोबार आने वाले सालों में अच्छी रफ्तार से बढ़ सकता है। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और बढ़ती बिक्री इसका सपोर्ट कर सकती है। ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि JLR को बड़े पैमाने पर कारोबार और लागत बचत का फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि नुवामा लंबी अवधि के नजरिए से कंपनी में संभावनाएं देख रही है।

शेयर का हाल: सालभर में बड़ी गिरावट, हाल में रिकवरी

शुक्रवार को टाटा मोटर्स PV (Tata Motors PV) का शेयर 3.37% गिरकर 287 रुपये पर बंद हुआ। 2026 में अब तक यह शेयर करीब 21.88% टूट चुका है, जबकि पिछले एक साल में इसमें करीब 28% की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले दो हफ्तों में शेयर में करीब 8% की रिकवरी भी देखने को मिली थी। शुक्रवार की तेज गिरावट ने हालिया तेजी के एक हिस्से को फिर कम कर दिया।

टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले के मुताबिक, शेयर के लिए 280 रुपये का लेवल अहम सपोर्ट है। अगर यह स्तर टूटता है, तो शेयर पर और दबाव बढ़ सकता है और यह 270 रुपये की ओर जा सकता है। वहीं, ऊपर की तरफ 300 रुपये तत्काल रेजिस्टेंस बना हुआ है।

क्या टाटा मोटर्स PV में खरीदारी करनी चाहिए?

तिमाही नतीजों के बाद तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू और ऑपरेशनल प्रदर्शन में सुधार दिखा है, लेकिन JLR की चुनौतियां, लागत का दबाव और कमजोर मार्जिन चिंता का विषय बने हुए हैं। ब्रोकरेज के टारगेट में भी बड़ा अंतर है, एक तरफ 240 रुपये का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ 360 रुपये का। इससे साफ है कि शेयर को लेकर बाजार में राय बंटी हुई है।

ऐसे में सिर्फ इस वजह से खरीदारी का फैसला लेना सही नहीं होगा कि शेयर साल में 22% गिर चुका है। निवेशकों को कंपनी की आगे की कमाई, JLR के प्रदर्शन, लागत की स्थिति और अपने निवेश के समय को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए।