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80% गिरा टाटा की कंपनी का मुनाफा, शुक्रवार को शेयर पर रहेगी नजर

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • गुरुवार को मार्केट बंद होने के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए
  • इस तिमाही में कंपनी के मुनाफा में बड़ी गिरावट आई है
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को प्रॉफिट
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को 775 करोड़ रुपये का प्रॉफिट

Tata Motors PV result: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुवार को मार्केट बंद होने के बाद कंपनी ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए। आइए तिमाही नतीजे और शेयर के परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे?

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने 775 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 3,924 करोड़ रुपये के मुकाबले 80% कम है। पिछली तिमाही (मार्च तिमाही) के 5,783 करोड़ रुपये के मुकाबले भी नेट प्रॉफिट कम रहा। कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण कुल खर्च सालाना आधार पर 12% बढ़कर 95,338 करोड़ रुपये हो गया।

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वहीं, इस तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 94,827 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 87,141 करोड़ रुपये से 9% ज्यादा है। हालांकि, पिछली फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तिमाही में दर्ज 1,04,923 करोड़ रुपये के रेवेन्यू के मुकाबले रेवेन्यू में 10% की गिरावट आई। ऑपरेटिंग मोर्चे पर कंपनी का एबिटा सालाना आधार पर 20% बढ़कर 6176 करोड़ रुपये हो गया जबकि EBITDA मार्जिन पिछले साल की इसी तिमाही के 8.8% से घटकर 6.5% रह गया।

शेयर का परफॉर्मेंस

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर की बात करें तो 342.30 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले गुरुवार को 1.68% बढ़कर 348.05 रुपये पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में शेयर 351.60 रुपये तक गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 457.04 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 294.15 रुपये है।

बिक्री में उछाल

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड की कुल बिक्री जुलाई में 59 प्रतिशत बढ़कर 63,760 इकाई हो गई। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 40,175 इकाई थीं। जुलाई 2025 में 39,521 इकाई की तुलना में जुलाई 2026 में कंपनी की घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री 58 प्रतिशत बढ़कर 62,611 इकाई हो गई।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री 76 प्रतिशत बढ़कर 1,149 इकाई रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 654 इकाई थी। जुलाई 2026 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की कुल बिक्री 114 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 15,217 इकाई रही, जबकि जुलाई 2025 में यह 7,124 इकाई थी। जगुआर लैंड रोवर (JLR) की होलसेल बिक्री में पहली तिमाही में 9.2% की गिरावट आई। कम बिक्री के अलावा, JLR के मुनाफे पर बाजार की स्थितियों का भी असर पड़ा। इससे रिटेल VME (वेरिएबल मार्केटिंग खर्च) पिछले साल की इसी अवधि के 4.1% से बढ़कर 7.1% हो गया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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