मुनाफे से घाटे में टाटा की चर्चित कंपनी, क्यों आई नौबत, समझें
दिसंबर तिमाही के दौरान टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड को 3,483 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 5,485 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों यह नौबत आई है।
Tata motors pv result : टाटा की ऑटो कंपनी-टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवीएल) ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी को 3,483 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 5,485 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। तिमाही में कंपनी की परिचालन आय घटकर 70,108 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 94,472 करोड़ रुपये थी। तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 74,880 करोड़ रुपये रहा जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 89,698 करोड़ रुपये था। इस तिमाही नतीजे के बीच, गुरुवार को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर गिरावट के साथ 374.15 रुपये पर बंद हुए।
क्या है घाटे की वजह?
जानकारी के लिए बता दें कि लक्जरी वाहन इकाई जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) में हुई साइबर घटना से कंपनी के नतीजे गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। कंपनी के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में उसे कुल 1,600 करोड़ रुपये का असाधारण खर्च उठाना पड़ा। इसमें जेएलआर में हुई साइबर घटना से जुड़े 800 करोड़ रुपये, नए श्रम कानून लागू होने से संबंधित 400 करोड़ रुपये और स्टाम्प शुल्क के 400 करोड़ रुपये शामिल हैं।
कंपनी ने कहा कि ब्रिटिश इकाई जेएलआर में हुई साइबर घटना का असर तिमाही के दौरान बना रहा। हालांकि, घरेलू बाजार में इसका प्रदर्शन तिमाही आधार पर बेहतर रहा। घरेलू कारोबार को अधिक बिक्री मात्रा और प्रोत्साहनों से भी समर्थन मिला।
जनवरी में कैसी रही बिक्री
बीते दिनों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने बताया कि पिछले महीने उसकी घरेलू बिक्री में इजाफा हुआ है। जनवरी महीने में कुल बिक्री सालाना आधार पर 47 प्रतिशत बढ़कर 71,066 इकाई हो गई। कंपनी ने जनवरी 2025 में कुल 48,316 वाहनों की बिक्री की थी। कंपनी की पिछले महीने घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 70,222 इकाई रही जो जनवरी 2025 की 48,076 इकाइयों की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है।