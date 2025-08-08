Tata Motors profit tanked 63 Percent Company Shares dropped 39 Percent in a year 63% घट गया टाटा मोटर्स का मुनाफा, एक साल में 39% लुढ़क गए हैं कंपनी के शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Motors profit tanked 63 Percent Company Shares dropped 39 Percent in a year

63% घट गया टाटा मोटर्स का मुनाफा, एक साल में 39% लुढ़क गए हैं कंपनी के शेयर

टाटा मोटर्स का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 63% घटकर 3924 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 54% घटा है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 39 पर्सेंट टूट गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 05:16 PM
टाटा मोटर्स का कंसॉलिडेटेड मुनाफा पहली तिमाही में 63 पर्सेंट घट गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टाटा मोटर्स को 3924 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में टाटा ग्रुप की इस कंपनी को 10,514 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। हालांकि, पहली तिमाही में टाटा मोटर्स का मुनाफा बाजार के अनुमान से बेहतर रहा है। बाजार ने 3408 करोड़ रुपये के मुनाफे का अनुमान लगाया था। टाटा मोटर्स के शेयर शुक्रवार को BSE में गिरावट के साथ 633.30 रुपये पर बंद हुए हैं।

1.04 लाख करोड़ रुपये रहा कंपनी का रेवेन्यू
टाटा मोटर्स (Tata Motors) का टोटल रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1.04 लाख करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले टाटा मोटर्स का रेवेन्यू 0.3 पर्सेंट घटा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के दौरान टाटा मोटर्स का रेवेन्यू 1.07 लाख करोड़ रुपये था। टाटा मोटर्स ने कहा है कि डिमांड एनवायरोमेंट चुनौतीभरा रहने की उम्मीद है और कंपनी अपने बिजनेस फंडामेंटल्स को मजबूत करने पर फोकस करेगी। तिमाही आधार पर टैक्स भुगतान के बाद टाटा मोटर्स का मुनाफा 54 पर्सेंट घटा है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में टाटा मोटर्स को 8470 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। मार्च 2025 तिमाही के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू 13 पर्सेंट घटा है। जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1.19 लाख करोड़ रुपये था।

एक साल में 39% से ज्यादा टूट गए हैं टाटा मोटर्स के शेयर
टाटा मोटर्स (Tata Motors) के शेयर पिछले एक साल में 39 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 8 अगस्त 2024 को 1041.35 रुपये पर थे। टाटा मोटर्स के शेयर 8 अगस्त 2025 को 633.30 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक कंपन के शेयरों में 15 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 9 पर्सेंट टूट गए हैं। टाटा मोटर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1142 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 542.55 रुपये है।

