टाटा ने लॉन्च किया 34 साल पुराना कार मॉडल, 3% उछला शेयर, ₹400 तक जा सकता है भाव

टाटा ने लॉन्च किया 34 साल पुराना कार मॉडल, 3% उछला शेयर, ₹400 तक जा सकता है भाव

संक्षेप:

टाटा की कंपनी टाटा मोटर्स ने भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित 2025 सिएरा एसयूवी का अनावरण किया है। बता दें कि सिएरा पहली बार 1991 में लॉन्च की गई थी। नए अवतार में टाटा सिएरा की कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है।

Wed, 26 Nov 2025 01:58 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बाजार में तूफानी तेजी के बीच बुधवार को टाटा की कंपनियों के शेयर भी रॉकेट की तरह बढ़े। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर करीब 3% बढ़कर 362.80 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। वहीं, ब्रोकरेज भी इस शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने शेयर पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग दोहराई और इसका टारगेट प्राइस 395 रुपये तय किया था। इसके अलावा, घरेलू ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर अपनी 'खरीदे' रेटिंग को 400 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ दोहराया है।

क्यों आई शेयर मे तेजी?

दरअसल, टाटा मोटर्स ने भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित 2025 सिएरा एसयूवी का अनावरण किया है। बता दें कि सिएरा पहली बार 1991 में लॉन्च की गई थी। नए अवतार में टाटा सिएरा की कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें 1.5 लीटर का टीजीडीआई हाइप्रियन पेट्रोल इंजन है। इसे चार वेरिएंट स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और एकंप्लिश्ड में लॉन्च किया गया है। बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी जबकि ग्राहकों को डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू होगी। जानकारों की मानें तो इस मॉडल से टाटा मोटर्स की एसयूवी बाजार हिस्सेदारी 16.9% से बढ़कर 20-25% हो जाने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स की ओर से लॉन्च किए गए इस मॉडल पर वैश्विक ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने कहा कि लगभग 10,000 इकाइयों की अनुमानित मासिक बिक्री और प्रति माह 12,000-15,000 इकाइयों की उत्पादन योजना के साथ, सिएरा की डिमांड रहेगी।

क्या कहते हैं कंपनी के सीईओ?

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शैलेश चंद्रा ने कहा कि यात्री वाहन उद्योग के स्तर पर एसयूवी की हिस्सेदारी 55-60 प्रतिशत के बीच स्थिर हो सकती है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद गैर-एसयूवी सेग्मेंट में सुधार की संभावनाएं हैं। हालांकि वृद्धि की गति नए मॉडल की संख्या पर निर्भर करेगी। बता दें कि अक्टूबर में कंपनी की कुल खुदरा बिक्री 75,352 इकाइयों पर पहुंची, जो सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत अधिक है।

