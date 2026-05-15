टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों को खरीदने की होड़, 8% चढ़ा भाव, जानें एक्सपर्ट्स राय
Tata Motors Passenger Vehicles Share Price: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।
Tata Motors Passenger Vehicles Share Price: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में आज शुक्रवार को 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों का भाव बीएसई में 366.60 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। बता दें, कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। मार्च तिमाही में नेट प्रॉफिट घटने के बाद भी टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।
कितना हुआ है कंपनी को नेट प्रॉफिट (Tata Motors Passenger Vehicles Q4 Results)
Tata Motors Passenger Vehicles ने दी जानकारी में बताया है कि मार्च तिमाही के दौरान 5783 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। यह सालाना आधार पर 31.70 प्रतिशत गिर गया है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 8470 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी के रेवन्यू में बढ़ोतरी (Tata Motors Passenger Vehicles Revenue)
Tata Motors Passenger Vehicles ने बताया है कि कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 105447 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। एक साल पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर ह्वीकल्स का रेवन्यू 98377 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, टाटा ग्रुप की इस कंपनी का EBITDA 21.70 प्रतिशत की गिरावट के बाद 11212 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। कंपनी का EBITDA मार्जिन 10.70 प्रतिशत की गिरा है।
कंपनी के लक्जरी कार सब्सिडियरी जागुआर लैंड रोवर के रेवन्यू में मार्च तिमाही के दौरान 11.1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 6.9 बिलियन डॉलर के स्तर पर आ गया है।
डिविडेंड दे रही है कंपनी (Tata Motors Passenger Vehicles dividend updates)
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।
एक्सपर्ट्स की क्या राय है? (Tata Motors Passenger Vehicles target price)
मोतीलाल ओसवाल ने 303 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज फर्म ने Sell रेटिंग दी है। जेएम फाइनेंशियल ने BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 327 रुपये से टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 415 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने भी टारगेट प्राइस कोो 400 रुपये से बढ़ाकर 470 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।