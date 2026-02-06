Hindustan Hindi News
टाटा ग्रुप का यह स्टॉक टूटा, एक्सपर्ट ने दी बेचने की सलाह, कंपनी को हुआ ₹3483 करोड़ का घाटा

Tata Group Stock: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स (Tata Motors Passenger Vehicles) के शेयरों में गिरावट है। कंपनी के शेयरों में गिरावट की वजह तिमाही नतीजे है। इस स्टॉक में गिरावट की भविष्यवाणी एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। उन्होंने टारगेट प्राइस में कटौती की बात कही है।

Feb 06, 2026 12:46 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर 363.40 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 361.70 रुपये के लेवल तक आ गया। बता दें, एक समय में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। तब स्टॉक का भाव 381.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

घाटे में आई कंपनी

ऑटो कंपनी का नेट लॉस चाल वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 3483 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। तब कंपनी का नेट प्रॉफिट 4164 करोड़ रुपये रहा था।

जागुआर लैंड रोवर का रेवन्यू 39.40 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4.5 बिलियन यूरो रहा है। वहीं, EBIT मार्जिन निगेटिव 6.9 प्रतिशत रहा है।

एक्सपर्ट बोले बेच दो शेयर

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार Tata Motors Passenger Vehicles के शेयरों की कीमतों में 15.1 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। ब्रोकरेज हाउस ने 323 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। MOFSL ने Sell रेटिंग दी है।

पिछले तीन महीने में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों की कीमतों में 8.77 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 15 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 459.67 रुपये और 52 वीक लो लेवल 335.30 रुपये है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का मार्केट कैप 1.35 लाख करोड़ रुपये का है।

पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 90 प्रतिशत की तेजी आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 64 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

