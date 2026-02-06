टाटा ग्रुप का यह स्टॉक टूटा, एक्सपर्ट ने दी बेचने की सलाह, कंपनी को हुआ ₹3483 करोड़ का घाटा
Tata Group Stock: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स (Tata Motors Passenger Vehicles) के शेयरों में गिरावट है। कंपनी के शेयरों में गिरावट की वजह तिमाही नतीजे है। इस स्टॉक में गिरावट की भविष्यवाणी एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। उन्होंने टारगेट प्राइस में कटौती की बात कही है।
Tata Group Stock: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स (Tata Motors Passenger Vehicles) के शेयरों में गिरावट है। कंपनी के शेयरों में गिरावट की वजह तिमाही नतीजे है। इस स्टॉक में गिरावट की भविष्यवाणी एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। उन्होंने टारगेट प्राइस में कटौती की बात कही है।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर 363.40 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 361.70 रुपये के लेवल तक आ गया। बता दें, एक समय में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी। तब स्टॉक का भाव 381.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।
घाटे में आई कंपनी
ऑटो कंपनी का नेट लॉस चाल वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 3483 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। तब कंपनी का नेट प्रॉफिट 4164 करोड़ रुपये रहा था।
जागुआर लैंड रोवर का रेवन्यू 39.40 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4.5 बिलियन यूरो रहा है। वहीं, EBIT मार्जिन निगेटिव 6.9 प्रतिशत रहा है।
एक्सपर्ट बोले बेच दो शेयर
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार Tata Motors Passenger Vehicles के शेयरों की कीमतों में 15.1 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। ब्रोकरेज हाउस ने 323 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। MOFSL ने Sell रेटिंग दी है।
पिछले तीन महीने में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों की कीमतों में 8.77 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 15 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 459.67 रुपये और 52 वीक लो लेवल 335.30 रुपये है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का मार्केट कैप 1.35 लाख करोड़ रुपये का है।
पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 90 प्रतिशत की तेजी आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 64 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।