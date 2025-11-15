टाटा ग्रुप की ‘नई नवेली’ कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹76,248 करोड़ रहा, फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप: Tata Group Stock: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles) का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया। कंपनी ने दी जानकारी में बताया की सितंबर तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 76,248 करोड़ रुपये हो गया।

Tata Group Stock: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles) का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया। कंपनी ने दी जानकारी में बताया की सितंबर तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 76,248 करोड़ रुपये हो गया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के तिमाही नतीजों की घोषणा की। बता दें, कंपनी ने ने वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 3,521 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था।

रेवन्यू में गिरावट कंपनी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसकी रेवन्यू (ऑपरेशंस) 72,349 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 83,656 करोड़ रुपये थी। कंपनी के रेवन्यू में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) में हुई साइबर घटना से कंपनी के प्रदर्शन पर गहरा असर पड़ा।

जीएसटी कटौती से कंपनी को हुआ फायदा टीएमपीवीएल ने बताया कि तिमाही के दौरान घरेलू प्रदर्शन स्थिर रहा, लेकिन जीएसटी दरों में कटौती के बाद इसमें सुधार हुआ। कंपनी ने कहा कि साइबर घटना से जेएलआर के सभी मानकों पर गहरा असर पड़ा।

कंपनी के अधिकारी ने क्या कुछ कहा टाटा मोटर्स समूह के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पीबी बालाजी ने कहा, ‘यह व्यवसाय के लिए एक कठिन दौर रहा है। हालांकि, हम साइबर घटना से और भी मजबूती से उभरने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’ बालाजी ने कहा, ‘वैश्विक स्तर पर मांग की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन घरेलू स्तर पर पुनरुत्थान के संकेत मिल रहे हैं।’