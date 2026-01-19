Hindustan Hindi News
टाटा ग्रुप की कंपनी का शेयर 4.5% लुढ़का, अमेरिका के नए टैरिफ का असर

संक्षेप:

Tata Motors Passenger Vehicle Share Price: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीक्लस के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को 4.5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के बाद बीएसई में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों का भाव लुढ़ककर 338.50 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया।

Jan 19, 2026 03:08 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Tata Motors Passenger Vehicle Share Price: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीक्लस के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को 4.5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के बाद बीएसई में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों का भाव लुढ़ककर 338.50 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। इससे पहले सोमवार की सुबह टाटा ग्रुप की इस कंपनी का शेयर 353.50 रुपये के स्तर पर खुला था। बता दें, टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयरों में गिरावट के पीछे की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई यूरोपियन देशों पर लगाए जाने वाले 10 टैरिफ है।

क्यों इतना हुआ असर

टाटा मोटर्स के ब्रिटिश कंपनी के लिए यह फैसला काफी निगेटिव है। जागुआर लैंडरोवर का अमेरिकी बाजार में दबदबा है। अकेले नॉर्थ अमेरिका 2025 में जागुआर लैंडरोवर के कुल सेल्स का एक तिमाही कवर करता है। कंपनी के ग्लोबल सेल्स में अमेरिका का योगदान 22 प्रतिशत है।

यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों पर लगाए गए अतिरिक्त टैक्स का मामला ऐसे समय में आया है जब कंपनी गंभीर साइबर अटैक की वजह से प्रोडक्शन में गिरावट का सामना कर रही है। वित्त वर्ष 2026 के तीसरी तिमाही में रेंज रोवर बनाने वाली कंपनी की होलसेल और रिटेल सेल्स में 43.30 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। बता दें, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जागुआर लैंडरोवर की होलसेल बिक्री चालू 43.30 प्रतिशत की गिरावट के बाद 59200 यूनिट रहा है। वहीं, रिटेल सेल्स सालाना आधार पर 25.1 प्रतिशत की गिरावट के बाद 79600 यूनिट रहा है।

दो साल से संघर्ष कर रही है कंपनी

टाटा मोटर्स पैसेंजर के शेयरों की कीमतों में एक साल में 28 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, तीन साल में टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 31 प्रतिशत लुढ़क चुका है। 5 साल में टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 116 प्रतिशत चढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

