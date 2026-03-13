Hindustan Hindi News
टाटा मोटर्स को मिला 5000 से अधिक बसों का ऑर्डर, कंपनी की हुई चांदी, फोकस में रहेंगे शेयर

Mar 13, 2026 02:47 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Tata Motors Ltd Share Price: देश की सबसे बड़ी कॉमर्शियल ह्वीकल्स का उत्पादन करने वाली कंपनी टाटा मोटर्स को 5000 से अधिक बस और बस चेसिस का काम मिला है। कंपनी को यह काम देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिला है।

Tata Motors Ltd Share Price: देश की सबसे बड़ी कॉमर्शियल ह्वीकल्स का उत्पादन करने वाली कंपनी टाटा मोटर्स को 5000 से अधिक बस और बस चेसिस का काम मिला है। कंपनी को यह काम देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिला है। टाटा मोटर्स ने इसकी जानकारी शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज में दी है। बता दें, टाटा मोटर्स को यह ऑर्डर ई-बिडिंग के जरिए मिला है।

कहां-कहां से मिला टाटा मोटर्स को यह ऑर्डर

टाटा मोटर्स को यह भारी भरकम ऑर्डर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, तेंलगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, हरियाणा रोडवेज़ और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट से मिला है।

कौन-कौन से मॉडल की है डिमांड?

टाटा मैगना, टाटा सिटीराइड, टाटा स्टारबस और टाटा स्टालबस प्राइस की डिमांड खरीदारों की तरफ से कई गई है। इसके साथ ही इश ऑर्डर में टाटा एलपीओ 1618, टाटा एलपीओ 1622 और टाटा एलपीओ 1822 चेसिस भी शामिल है। बता दें, टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल पैसेंजर पोर्टफोलियो में 9 सीट से 55 सीट तक की बसें उपलब्ध हैं।

शेयरों में आज भारी भरकम गिरावट

कंपनी के शेयर आज शुक्रवार को बीएसई में गिरावट के साथ 48.55 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर 418 रुपये के स्तर तक आ गए थे। दोपहर में 2:30 बजे कंपनी के शेयर 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 426 रुपये के आस-पास बने हुए थे।

3 महीने में 14% का रिटर्न

बीते एक महीने में टाटा मोटर्स के शेयरों की कीमतों में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, इस गिरावट के बाद भी 3 महीने में टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 14 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, टाटा मोटर्स का 52 वीक हाई बीएसई में 508.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 306 रुपये है।

कुछ महीने पहले ही टाटा मोटर्स को दो भागों में बांट दिया गया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा मोटर्स कॉमर्शियल। ग्रुप ने यह डिमर्जर अपना फोकस दोनों सेगमेंट के बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

