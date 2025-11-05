Hindustan Hindi News
टाटा मोटर्स के दो टुकड़े, अब कौन सा शेयर खरीदें, नई कंपनी के शेयर का प्राइस क्या होगा

संक्षेप: Tata Motors Demerger: टाटा मोटर्स का बंटवारा एक अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है। अब कंपनी अलग-अलग हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड, जिसमें जैगुआर, लैंड रोवर और इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस आता है। 

Wed, 5 Nov 2025 01:19 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स का बंटवारा एक अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है। अब कंपनी अलग-अलग हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड, जिसमें जैगुआर, लैंड रोवर और इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस आता है। दूसरी तरफ है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, जो व्यापारिक वाहनों का कारोबार संभालेगी। इस बंटवारे के मुताबिक, जिन निवेशकों के पास टाटा मोटर्स का एक शेयर था, उन्हें अब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का एक और शेयर मिल गया है। यानी दोनों नई कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी बराबर हो गई है।

एक दिलचस्प बात यह हुई है कि टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का नाम बदलकर अब सीधे 'टाटा मोटर्स लिमिटेड' कर दिया गया है। वहीं, पहले से लिस्टेड 'टाटा मोटर्स लिमिटेड' का नाम बदलकर 'टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड' कर दिया गया है।

अब निवेशक नवंबर 2025 में कमर्शियल व्हीकल्स वाली कंपनी के शेयरों के स्टॉक मार्केट में आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिस्ट होने से शेयर बाजार के सूचकांकों और म्यूचुअल फंड पर असर पड़ेगा।

शेयर बाजार के सूचकांकों पर क्या असल होगा?

जानकार बताते हैं कि जिस दिन कमर्शियल व्हीकल्स वाली कंपनी के शेयर बाजार में आएंगे, उस दिन निफ्टी 50 जैसे सूचकांकों में टाटा मोटर्स के वजन और रिप्रेंजेटेटिव में तकनीकी बदलाव होंगे। एक विशेषज्ञ ने समझाया कि लिस्टिंग वाले दिन, जिन सूचकांकों में टाटा मोटर्स शामिल है, वहां एक 'डमी' प्रविष्टि की जाएगी ताकि सूचकांक के कुल मूल्य पर कोई असर न पड़े। ठीक वैसे ही जैसे जुलाई 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होने पर हुआ था।

उनका अनुमान है कि कमर्शियल व्हीकल्स वाली नई कंपनी के शेयर 280 से 350 रुपये के बीच में लिस्ट हो सकते हैं। जब यह शेयर व्यापार के लिए उपलब्ध होगा, तो सूचकांक बनाने वाली कंपनी उस डमी एंट्री की जगह इसके असली बाजार मूल्य को शामिल कर लेगी। यह एक तरह से पुनर्संतुलन की प्रक्रिया है। बँटवारे के बाद दोनों कंपनियों का कुल मूल्य लगभग उतना ही रहेगा, जितना पहले टाटा मोटर्स का था।

एक और विशेषज्ञ के मुताबिक, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, जिसका बाजार पूंजीकरण ज्यादा है, शायद सूचकांकों में बनी रहे। लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स वाली कंपनी का सूचकांकों में शामिल होना उसके free-float और लिक्विडिटी पर निर्भर करेगा। अगर यह पात्र नहीं रही, तो अगली बार निफ्टी 50 या सेंसेक्स से इसे हटाया जा सकता है।

म्यूचुअल फंड पर क्या असर पड़ेगा?

जो इंडेक्स फंड और ETFs टाटा मोटर्स को फॉलो करते हैं, उन्हें भी अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। उन्हें नए कमर्शियल व्हीकल्स शेयर को शामिल करना होगा। इससे उस दिन शेयरों में अस्थायी रूप से खरीद-बिक्री बढ़ सकती है और कीमतों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। हालांकि, माना जा रहा है कि फंड मैनेजर दोनों कंपनियों के शेयर रखेंगे क्योंकि बंटवारे के बाद कंपनियों के मूल्य का बेहतर आकलन हो पाएगा और लॉन्गटर्म आउटलुक सकारात्मक है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया एक तकनीकी समायोजन है, व्यवसाय की मूलभूत स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। टाटा मोटर्स के निवेशकों को चिंता की जरूरत नहीं है।

