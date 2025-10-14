Hindustan Hindi News
टाटा ने इस कारोबार को किया अलग, डीमर्जर के बाद किस भाव पर वैल्युएशन, जानें डिटेल

संक्षेप: बता दें कि सोमवार, 14 अक्टूबर, को यात्री और कॉमर्शियल वाहन परिचालन को औपचारिक रूप से अलग करने की रिकॉर्ड तिथि थी। जिन शेयरधारकों के पास इस तारीख से पहले टाटा मोटर्स के शेयर थे, उन्हें प्रत्येक शेयर के बदले टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का एक शेयर मिलेगा।

Tue, 14 Oct 2025 07:34 PM
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल वाहन कारोबार का वैल्युएशन डीमर्जर के बाद लगभग ₹260.75 प्रति शेयर तय हुआ है। यह वैल्युएशन पूर्व-विघटन के समापन मूल्य ₹660.75 और नई मूल कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) के शुरुआती मूल्य ₹400 के आधार पर निकाला गया है। आपको बता दें कि सोमवार, 14 अक्टूबर, को यात्री और कॉमर्शियल वाहन परिचालन को औपचारिक रूप से अलग करने की रिकॉर्ड तिथि थी। जिन शेयरधारकों के पास इस तारीख से पहले टाटा मोटर्स के शेयर थे, उन्हें प्रत्येक शेयर के बदले टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLCV) का एक शेयर मिलेगा।

क्या कहना है ब्रोकरेज का

टाटा मोटर्स के डीमर्जर को लेकर कई ब्रोकरेज फर्म ने अपनी सलाह दी है। नोमुरा ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड का मूल्यांकन ₹367 और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का ₹365 प्रति शेयर रखा है। नोमुरा के मुताबिक विभाजन के बाद शुरुआती ट्रेडिंग सत्रों में तकनीकी अस्थिरता देखने को मिल सकती है।

इसी तरह, SBI सिक्योरिटीज ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ₹285–₹384 और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ₹320–₹470 की ट्रेडिंग रेंज का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, बोनान्जा रिसर्च की खुशी मिस्त्री ने कहा कि यह डीमर्जर दोनों इकाइयों को अपने मुख्य कारोबार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर देगा।

टाटा मोटर्स की बाजार हिस्सेदारी

टाटा मोटर्स ने पिछले महीने अपनी बाजार हिस्सेदारी में सुधार देखा और पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 13.75 प्रतिशत हो गई। बता दें कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कॉमर्शियल वाहन निर्माता के रूप में बाजार में प्रवेश कर रही है। टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें तो यह रेड जोन में है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर की कीमत 395.50 रुपये पर थी। यह शेयर 0.88% टूटकर बंद हुआ।

