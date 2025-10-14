Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Motors demerger record date today today what will investors gain

Tata Motors के बिजनेस का हो रहा 2 हिस्सों में बंटवारा, क्या है इससे निवेशकों को फायदा? 5% उछला PV स्टॉक

Tata Motors demerger: टाटा मोटर्स के निवेशकों के लिए आज बड़ा दिन है। कंपनी का बिजनेस दो हिस्सों में बंट रहा है। इस बंटवारे के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय की गई थी वो आज आज ही है। टाटा मोटर्स ने इसी महीने की शुरुआत में 14 अक्टूबर की तारीख को डिमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 10:35 AM
share Share
Follow Us on
Tata Motors के बिजनेस का हो रहा 2 हिस्सों में बंटवारा, क्या है इससे निवेशकों को फायदा? 5% उछला PV स्टॉक

Tata Motors demerger: टाटा मोटर्स के निवेशकों के लिए आज बड़ा दिन है। कंपनी का बिजनेस दो हिस्सों में बंट रहा है। इस बंटवारे के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय की गई थी वो आज आज ही है। टाटा मोटर्स ने इसी महीने की शुरुआत में 14 अक्टूबर की तारीख को डिमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया था। इस बंटवारे से निवेशकों का क्या फायदा? आइए समझते हैं।

क्या होगा नया नाम?

टाटा मोटर्स के डिमर्जर के बाद कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स यूनिट का नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड हो जाएगा। वहीं, कॉमर्शियल यूनिट का नाम टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स (Tata Motors Commercial Vehicles) हो जाएगा। यानी दोनों कंपनियों का अलग-अलग कारोबार बार होगा। दोनों शेयर बाजार में अलग-अलग ट्रेड करेंगी।

5% चढ़ा पैसेंजर व्हीकल्स स्टॉक

डीमर्जर के बाद अब टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स यूनिट में 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीएसई में टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल यूनिट का शेयर 399 रुपये पर खुला। लेकिन कुछ दिन में यह स्टॉक 5.62 प्रतिशत की तेजी के साथ 421.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, कॉमर्शियल यूनिट की लिस्टिंग नवंबर में होगी।

ये भी पढ़ें:₹2085 तक जाएगा LG का शेयर! निवेशकों को हो सकता है 83% का फायदा

निवेशकों का क्या फायदा?

डिमर्जर के बाद दो नई कंपनियां अस्तिव में आ गई हैं। ऐसे निवेशक जिनके पास टाटा मोटर्स का एक शेयर आज यानी 14 अक्टूबर को होगा उन्हें दोनों कंपनियों में एक-एक शेयर मिलेंगे। इसकी जानकारी टाटा मोटर्स की तरफ से पहले ही दे दी गई थी। टाटा मोटर्स ने बताया था कि योग्य निवशकों को एक शेयर पर एक शेयर दिया जाएगा।

टाटा मोटर्स डिमर्जर

पिछले साल अगस्त में टाटा मोटर्स के बोर्ड ने इस डिमर्जर पर मुहर लगाई थी। तब बोर्ड ने कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स को दो अलग-अलग लिस्टेड यूनिट में बांटने का फैसला किया था। टाटा मोटर्स का कहना है कि इससे दोनों बिजनेस पर ज्यादा फोकस किया जा सकेगा। जिससे भविष्य में तेजी के साथ ग्रोथ हासिल करने में आसानी रहे।

ये भी पढ़ें:LG और Tata कैपिटल की ‘जंग’ में इस IPO ने मारी बाजी, 100 गुना से अधिक सब्सक्राइब

टाटा मोटर्स के शेयरों का प्रदर्शन?

13 अक्टूबर को टाटा मोटर्स के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत से अधिक टूट गया था। सोमवार को कंपनी के शेयर 664 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। यह लगातार 7वां कारोबारी दिन था जब कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। 2025 में टाटा मोटर्स के शेयरों में अबतक 11 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल चुकी है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Tata Motors Stock Market Update Tata Group अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।