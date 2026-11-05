टाटा मोटर्स CV के शेयर 8% उछले, ₹440 के करीब पहुंचे; मुनाफा वसूलें या होल्ड करें?
मुख्य बातें
- TMCV Share Price Today: टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स कारोबार ने अक्टूबर 2026 में बिक्री के मोर्चे पर भी अच्छा प्रदर्शन किया
- NSE पर शेयर बुधवार के ₹402 के बंद भाव के मुकाबले ₹421 पर खुले और कारोबार के दौरान ₹439.90 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गए
शेयर बाजार में बंपर तेजी के बीच गुरुवार, 5 नवंबर को टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स (TMCV) कारोबार के शेयरों में 8% से ज्यादा का उछाल आया। NSE पर शेयर बुधवार के ₹402 के बंद भाव के मुकाबले गुरुवार को ₹421 पर खुले और कारोबार के दौरान ₹439.90 के इंट्राडे हाई यानी 440 रुपये के करीब तक पहुंच गए।
शेयरों में तेजी के पीछे घरेलू बाजार में मजबूत खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेशकों की वापसी को प्रमुख वजह माना जा रहा है। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,700 अंक और निफ्टी 480 अंक से ज्यादा चढ़कर 24442 पर पहुंच गया।
अक्टूबर में कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 27% बढ़ी
टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स कारोबार ने अक्टूबर 2026 में बिक्री के मोर्चे पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी की कुल बिक्री सालाना आधार पर 27% बढ़कर 47,652 यूनिट पहुंच गई, जो पिछले साल इसी महीने में 37,530 यूनिट थी।
घरेलू बाजार में बिक्री 13% बढ़कर 39,784 यूनिट रही। वहीं, कंपनी के अंतरराष्ट्रीय कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। विदेशों में बिक्री 225% बढ़कर 7,868 यूनिट पहुंच गई।
टाटा मोटर्स CV खरीदें, बेचें या होल्ड करें
ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल ने टाटा मोटर्स CV पर अपनी 'एक्यूमुलेट' रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि, ब्रोकरेज ने इसका टार्गेट प्राइस पहले के ₹508 से घटाकर ₹463 कर दिया है।
एलारा कैपिटल के मुताबिक, कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में लगातार सुधार और मजबूत मांग पॉजिटिव संकेत हैं। हालांकि, ऊंचे बेस के कारण वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बिक्री की वृद्धि की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है।
वहीं, कंटीलाल छगनलाल सिक्योरिटीज के रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट वाइस प्रेसिडेंट महेश एम. ओझा ने शेयर को ₹418-430 के दायरे में खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने ₹390 के नीचे स्टॉप लॉस रखने और ₹455, ₹470 तथा ₹485 के टार्गेट दिए हैं।
शेयर मार्केट में बंपर तेजी
शुरुआती कारोबार में ही बीएसई का सेंसेक्स 1700 अंकों की उछाल के साथ 79000 के पार जा चुका था। जबकि, निफ्टी 440 अंकों की उछाल के साथ 23400 पर थे। NSE पर 2716 स्टॉक्स हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे। इनमें से 127 में अपर सर्किट लगा था। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5000 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें