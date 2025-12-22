Hindustan Hindi News
52 वीक हाई पर टाटा ग्रुप का नया स्टॉक, 3% चढ़ा भाव, एक्सपर्ट्स बुलिश

संक्षेप:

Tata Motors Ltd: सोमवार को आज टाटा मोटर्स (कॉमर्शियल व्हीकल्स) के शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 407.60 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का बीएसई में नया 52 वीक हाई है।

Dec 22, 2025 10:36 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Tata Motors Ltd: सोमवार को आज टाटा मोटर्स (कॉमर्शियल व्हीकल्स) के शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 407.60 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का बीएसई में नया 52 वीक हाई है। टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक और ब्रोकरेज हाउस ने तेजी की उम्मीद जताई है। ग्लोबल ब्रोकेरेज हाउस नोमुरा ने BUY रेटिंग दी है। बता दें, टाटा मोटर्स (सी वी) के शेयर आज सोमवार को बीएसई में 394.75 रुपये के स्तर पर खुले थे।

क्या टारगेट प्राइस दिया है?

नोमुरा ने टाटा मोटर्स सीवी के लिए 481 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि शुक्रवार की क्लोजिंग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। नोमुरा ने टाटा मोटर्स सीवी को BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि कंपनी की भारत में तेजी की वजह से प्रॉफिट बढ़ सकती है। वित्त 2025 के डाटा के अनुसार टाटा मोटर्स सी वी के पास घरेलू मीडियम और हैवी कॉमर्शियल सेगमेंट 46 प्रतिशत मार्केट शेयर है।

इन दो ब्रोकरेज हाउस को भी तेजी की उम्मीद

नोमुरा को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 और 2027 में वैल्यूएम में 10 प्रतिशत का इजाफा होगा। बता दें, इससे पहले बोफो सिक्योरिटीज ने भी टाटा मोटर्स सीवी को बाय रेटिंग दी थी। इस ब्रोकरेज हाउस की तरफ से टाटा मोटर्स सीवी के लिए 475 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया था।

जेपी मॉर्गन ने भी 475 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस ब्रोकरेज हाउस ने टाटा मोटर्स को ओवरवेट रेटिंग दी है।

शेयर बाजार में कैसा प्रदर्शन?

पिछले एक हफ्ते में टाटा मोटर्स सीवी के शेयरों की कीमतों में करीब 6 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, दो हफ्ते में इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 11 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, एक महीने में टाटा मोटर्स के शेयरों का भाव 23 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
