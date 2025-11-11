Hindustan Hindi News
टाटा ग्रुप की एक और कंपनी की शेयर बाजार में एंट्री, कल है लिस्टिंग

टाटा ग्रुप की एक और कंपनी की शेयर बाजार में एंट्री, कल है लिस्टिंग

संक्षेप: Tata group: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles Ltd) की लिस्टिंग के बाद अब कॉमर्शियल यूनिट की भी लिस्टिंग की तारीख सामने आ गई है। कंपनी ने कल सोमवार को दी जानकारी में बताया कि कॉमर्शियल यूनिट (टाटा मोटर्स लिमिटेड इसका नाम है) की लिस्टिंग 12 नवंबर को होगी।

Tue, 11 Nov 2025 07:40 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Tata group Stock: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (Tata Motors Passenger Vehicles Ltd) की लिस्टिंग के बाद अब कॉमर्शियल यूनिट की भी लिस्टिंग की तारीख सामने आ गई है। कंपनी ने कल सोमवार को दी जानकारी में बताया कि कॉमर्शियल यूनिट (टाटा मोटर्स लिमिटेड इसका नाम है) की लिस्टिंग 12 नवंबर को होगी। बता दें, टाटा मोटर्स ने बीते महीने अपनी कॉमर्शियल यूनिट और पैंसेजर यूनिट को अलग-अलग कर दिया था। पैसेंजर यूनिट की लिस्टिंग 14 अक्टूबर को हो गई थी। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट की लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। टाटा ने कॉमर्शियल यूनिट का नाम टाटा मोटर्स रखा है।

इन निवेशकों को मिलेंगे एक शेयर

रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास टाटा मोटर्स के एक शेयर रहे होंगे उन्हें कंपनी एक शेयर कॉमर्शियल यूनिट और एक शेयर पैसेंजर यूनिट का देने का फैसला किया था। टाटा मोटर्स लिमिटेड का डिमर्जर से पहले के शेयरों का भाव 660.75 रुपये था। पैसेंजर यूनिट 400 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुई थी। बता दें, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड की तरफ शेयर 14 नवंबर को तिमाही नतीजों का ऐलान किया जाएगा।

सोमवार को टाटा मोटर्स पैसेंजर लिमिटेड लिमिटेड के शेयर 1.2 प्रतिशत की तेजी के बाद 410.70 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

क्यों हुआ था डिमर्जर

टाटा मोटर्स का कहना था कि दो अलग-अलग कंपनियां होने के बाद दोनों यूनिट के बिजनेस पर ज्यादा फोकस किया जा सकेगा। जिससे अधिक ग्रोथ रेट हासिल करने में मदद मिलेगी। बता दें, पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड का कारोबार चार पहिया गाड़ियों पर रहेगा। वहीं, कॉमर्शियल कंपनी का फोकस ट्रक जैसे अधिक भार वारी गाड़ियों पर रहेगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

