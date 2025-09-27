टाटा मोटर्स के बोर्ड ने शैलेष चंद्रा के नाम पर लगाई मुहर, बनाए गए MD और CEO

Tata Motors Share Price: टाटा मोटर्स के लीडरशिप में इस समय बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को कंपनी ने शैलेष चंद्रा को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया। कंपनी ने धिमन गुप्ता को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया है।

Tata Motors Share Price: टाटा मोटर्स के लीडरशिप में इस समय बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को कंपनी ने शैलेष चंद्रा को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया। कंपनी ने धिमन गुप्ता को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया है। शैलेष चंद्रा और धिमन गुप्ता के नाम का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब कंपनी जागुआर लैंड रोवर बड़े झटकों का सामना कर रही है।

1 अक्टूबर को संभालेंगे कमान शैलेष चंद्रा 1 अक्टूबर 2025 को कंपनी के एमडी और सीईओ की कमान संभालेंगे। उनका कार्यकाल तीन साल है। शैलेष चंद्रा अपने पद पर 2028 तक रहेंगे। मौजूदा समय में चंद्रा टाटा मोटर्स के पैसेंजर ह्वीकल्स और पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस में अपनी भूमिका को जारी रखेंगे।

शैलेष चंद्रा टाटा मोटर्स का 1995 से हिस्सा हैं। तब वह कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर के तहत ज्वाइन किए थे।

गिरीश वाघ को क्या मिली जिम्मेदारी गिरीश वाघ को टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रस्तावित सूचीबद्ध इकाई में टाटा मोटर्स का कॉमर्शियल वाहन कारोबार शामिल किया जाएगा। उनकी नियुक्ति एक अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी।

इसके अलावा, कंपनी ने सुधा कृष्णन को एक अक्टूबर, 2025 से पांच वर्षों के लिए कंपनी का अतिरिक्त, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।

टाटा मोटर्स के शेयरों की क्या स्थिति? शुक्रवार को टाटा मोटर्स के शेयरों का भाव बीएसई में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 673 रुपये पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में टाटा मोटर्स के शेयरों में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(लाइव हिन्दुस्तान के इनपुट के साथ)