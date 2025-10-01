अलग हुई टाटा की यह कंपनी, शेयर में तूफानी तेजी, निवेशकों को मिलेंगे नई कंपनी के फ्री शेयर

यह डिमर्जर टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ा और रणनीतिक कदम है, जिससे कंपनी अपने व्यवसाय को अलग-अलग सेक्टर में फोकस्ड तरीके से विकसित कर सकेगी। कंपनी के शेयर आज 5 पर्सेंट तक चढ़कर 711.95 रुपये पर आ गए थे।

Tata Motors Share: टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग करने और इसे एक नई सूचीबद्ध कंपनी बनाने की घोषणा की है। यह कदम कंपनी की संरचना को सरल बनाने और निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कंपनी ने बताया कि यह डिमर्जर 1 अक्टूबर 2025 (बुधवार) से प्रभावी होगा। इसके साथ ही 14 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। कंपनी के शेयर आज 5 पर्सेंट तक चढ़कर 711.95 रुपये पर आ गए थे।

निवेशकों को क्या मिलेगा बता दें कि जो निवेशक 14 अक्टूबर से पहले अपने डिमैट खाते में टाटा मोटर्स के शेयर होल्ड करेंगे, वे नई डिमर्ज की गई कंपनी के शेयर पाने के लिए पात्र होंगे। निवेशकों को 1:1 अनुपात में नए शेयर दिए जाएंगे, यानी जितने शेयर उनके पास टाटा मोटर्स के होंगे, उतने ही शेयर उन्हें नई कमर्शियल व्हीकल कंपनी में मिलेंगे। यह डिमर्जर टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ा और रणनीतिक कदम है, जिससे कंपनी अपने व्यवसाय को अलग-अलग सेक्टर में फोकस्ड तरीके से विकसित कर सकेगी।

कंपनी की योजना टाटा मोटर्स ने बताया है कि रिकॉर्ड डेट के एक दिन बाद कंपनी के कमर्शियल व्हीकल (CV) बिजनेस के शेयर एक्स-ट्रेडिंग शुरू हो जाएंगे। साथ ही, मौजूदा सूचीबद्ध कंपनी का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPVL) कर दिया जाएगा। मैनेजमेंट ने अपने एनालिस्ट मीट में यह भी बताया कि डिमर्ज की गई कमर्शियल व्हीकल यूनिट का ट्रेडिंग मध्य नवंबर 2025 में शुरू होने की संभावना है, बशर्ते सभी नियामकीय अनुमोदन मिल जाएं।