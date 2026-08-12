वायुसेना के लिए 60 एयरक्राफ्ट खरीदेगी सरकार, टाटा से महिंद्रा तक को टेंडर
मुख्य बातें
- भारतीय वायुसेना के पुराने हो रहे विमानों के बेड़े को बदलने के लिए रक्षा मंत्रालय ने करीब 1 लाख करोड़ रुपये का बड़ा टेंडर जारी किया है
भारत के रक्षा मंत्रालय ने लगभग एक लाख करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इसके तहत 60 मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इसका मकसद भारतीय वायुसेना के लिए पुराने हो रहे कार्गो विमानों के बेड़े को बदलने का है। इस सौदे में भारतीय कंपनियों की प्रमुख भूमिका होगी और विमानों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही बनाया जाएगा।
कई बड़ी कंपनियों को टेंडर
रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया कि यह टेंडर कई बड़ी कंपनियों को जारी किया गया है। इन कंपनियों में डिफेंस की चर्चित कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के अलावा टाटा और महिंद्रा भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में भारतीय कंपनियों की मुख्य भूमिका होगी।
बता दें कि महिंद्रा डिफेंस ने C-390 मिलेनियम की पेशकश करने के लिए ब्राजील की बड़ी एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ समझौता किया है। टाटा, C-130J सुपर हरक्यूलिस की पेशकश करने के लिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ साझेदारी कर रही है। यह विमान पहले से ही भारतीय वायुसेना में स्पेशल ऑपरेशन के कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रोग्राम के तहत, लगभग 20 प्रतिशत विमान 'फ्लाई-अवे' हालत में भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे जबकि बाकी विमान भारत में 60 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी पार्ट्स के साथ बनाए जाएंगे। ये विमान भारतीय कंपनियों और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर HAL के बीच ज्वाइंट वेंचर के जरिए भारत में बनाए जाएंगे।
भारतीय वायु सेना के बेड़े में पहले से ही 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान शामिल हैं। इसके अलावा, IAF C-295 ट्रांसपोर्ट विमान पर एयरबस के साथ भी काम कर रही है। इनमें से लगभग 70 विमान सेना में शामिल किए जाएंगे और ज्यादातर भारत में ही बनाए जाएंगे।
बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अपने आधुनिकीकरण प्लान के तहत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए पहले ही टेंडर जारी कर दिया है। इसके साथ ही, फाइटर जेट स्क्वाड्रन की बढ़ती संख्या को देखते हुए वायुसेना अपने हॉक जेट ट्रेनर की जगह 100 से अधिक ट्रेनर विमान शामिल करने और पायलटों को ट्रेनिंग देने की अपनी क्षमता बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने जारी किए नतीजे
इस बीच, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 15% बढ़कर 1,590 करोड़ रुपये हो गया है जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 1,384 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 14% से अधिक बढ़कर 5,515 करोड़ रुपये हो गया। यह वित्त वर्ष 2026 की इसी तिमाही में 4,819 करोड़ रुपये था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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