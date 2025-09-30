10 टुकड़े में बंट रहा टाटा का यह शेयर, नई ऊंचाई पर दाम, 5 साल में 1000% से ज्यादा की तेजी
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट के शेयर मंगलवार को BSE में 7% से ज्यादा उछलकर 9596.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। टाटा इनवेस्टमेंट अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट रही है।
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। टाटा इनवेस्टमेंट के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 9596.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट रही है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में पिछले 5 साल में 1000 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।
14 अक्टूबर है शेयर के बंटवारे की रिकॉर्ड डेट
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन पहली बार अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर रही है। टाटा ग्रुप की यह मल्टीबैगर कंपनी अपने शेयर को 1:10 के रेशियो में बांट रही है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 तय की है। कंपनी के शेयरधारकों ने पिछले दिनों ही स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटेगी।
5 साल में 1000% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन (Tata Investment) के शेयर पिछले पांच साल में 1040 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। टाटा ग्रुप की इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2020 को 840.75 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 सितंबर 2025 को 9596.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में 565 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में 3 साल में 315 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 40 पर्सेंट से अधिक उछले हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में टाटा इनवेस्टमेंट के शेयरों में करीब 55 पर्सेंट की तेजी आई है।