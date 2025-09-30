Tata Investment Shares jumped over 7 Percent today Company to split its Stock know details 10 टुकड़े में बंट रहा टाटा का यह शेयर, नई ऊंचाई पर दाम, 5 साल में 1000% से ज्यादा की तेजी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Investment Shares jumped over 7 Percent today Company to split its Stock know details

10 टुकड़े में बंट रहा टाटा का यह शेयर, नई ऊंचाई पर दाम, 5 साल में 1000% से ज्यादा की तेजी

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट के शेयर मंगलवार को BSE में 7% से ज्यादा उछलकर 9596.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। टाटा इनवेस्टमेंट अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट रही है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 11:35 AM
share Share
Follow Us on
10 टुकड़े में बंट रहा टाटा का यह शेयर, नई ऊंचाई पर दाम, 5 साल में 1000% से ज्यादा की तेजी

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। टाटा इनवेस्टमेंट के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 9596.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट रही है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में पिछले 5 साल में 1000 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

14 अक्टूबर है शेयर के बंटवारे की रिकॉर्ड डेट
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन पहली बार अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर रही है। टाटा ग्रुप की यह मल्टीबैगर कंपनी अपने शेयर को 1:10 के रेशियो में बांट रही है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 तय की है। कंपनी के शेयरधारकों ने पिछले दिनों ही स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटेगी।

ये भी पढ़ें:1 अक्टूबर को LPG के रेट होंगे अपडेट, सस्ता होगा या महंगा, क्या कहता है ट्रेंड

5 साल में 1000% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन (Tata Investment) के शेयर पिछले पांच साल में 1040 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। टाटा ग्रुप की इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2020 को 840.75 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 सितंबर 2025 को 9596.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में 565 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में 3 साल में 315 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 40 पर्सेंट से अधिक उछले हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में टाटा इनवेस्टमेंट के शेयरों में करीब 55 पर्सेंट की तेजी आई है।

Business Latest News Share Market Tata Group Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।