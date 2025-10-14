एक दिन में 90% टूट गया टाटा का यह मल्टीबैगर शेयर! इस वजह से आई 'गिरावट'

Hindustan Hindi News
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट के शेयरों में मंगलवार सुबह तेज 'गिरावट' दिखी। ऐसा लगा कि कंपनी के शेयर 90% लुढ़क गए हैं। टाटा इनवेस्टमेंट के शेयर मंगलवार को NSE पर 1015 रुपये के निचले स्तर पर जा पहुंचे।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 10:58 AM
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में मंगलवार सुबह तेज 'गिरावट' दिखी। ऐसा लगा कि कंपनी के शेयर 90 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर मंगलवार को NSE पर 1015 रुपये के निचले स्तर पर जा पहुंचे। कंपनी के शेयर सोमवार को 9,949 रुपये पर बंद हुए थे। असल में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि कंपनी के शेयर स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहे थे। स्टॉक स्प्लिट के प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से यह गिरावट दिखी है।

कंपनी ने 10 टुकड़ों में बांटा है अपना शेयर
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने अपने शेयर का बंटवारा किया है। कंपनी ने अपने शेयर को 1:10 के अनुपात में बांटा है। यानी, कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी के शेयर मंगलवार 14 अक्टूबर 2025 को शेयर के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहे हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने पहली बार अपने शेयर का बंटवारा किया है।

रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बने कंपनी के शेयर
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट सी तेजी आई है। टाटा इनवेस्टमेंट के शेयर मंगलवार को NSE पर 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1082 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों ने दिन के कारोबार के दौरान 1015 रुपये के निचले स्तर को भी छुआ है।

पहली तिमाही में कंपनी को 146 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन का टैक्स भुगतान के बाद कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 11.6 पर्सेंट बढ़कर 146.30 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा 131.07 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 145.46 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 142.46 करोड़ रुपये था। स्टैंडअलोन बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 23.5 पर्सेंट बढ़कर 139.22 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 112.76 करोड़ रुपये रहा है।

