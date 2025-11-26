Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Investment Corporation Shares rallied over 9 Percent today company recently split stocks
टाटा के इस दिग्गज शेयर में तूफानी तेजी, 10 टुकड़े में हो चुका है शेयर का बंटवारा

टाटा के इस दिग्गज शेयर में तूफानी तेजी, 10 टुकड़े में हो चुका है शेयर का बंटवारा

संक्षेप:

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर बुधवार को BSE में 9% से अधिक चढ़कर 795 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने पिछले दिनों अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है।

Wed, 26 Nov 2025 10:08 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर बुधवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 795 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर करीब 27 पर्सेंट उछले हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने हाल में अपने शेयर का बंटवारा किया था। कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा था। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1184 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 514.72 रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

737% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर पिछले पांच साल में 737 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 4 दिसंबर 2020 को 98.38 रुपये पर थे। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 26 नवंबर 2025 को 795 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 445 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले तीन साल में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 230 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 90 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 20 पर्सेंट उछले हैं।

ये भी पढ़ें:HDFC AMC का पहला बोनस: 1 शेयर पर 1 मुफ्त शेयर, 4.10 लाख छोटे निवेशकों को फायदा

10 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन (Tata Investment Corporation) ने 1:10 के रेशियो में अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) किया है। यानी, कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांटा है। कंपनी के शेयर 14 अक्टूबर 2025 को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट पर थे। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ने पहली बार अपने शेयर बांटे हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मार्केट कैप बुधवार को 40,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73.38 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 26.62 पर्सेंट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Tata Group Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।