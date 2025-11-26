टाटा के इस दिग्गज शेयर में तूफानी तेजी, 10 टुकड़े में हो चुका है शेयर का बंटवारा
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर बुधवार को BSE में 9% से अधिक चढ़कर 795 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने पिछले दिनों अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है।
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर बुधवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 795 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर करीब 27 पर्सेंट उछले हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने हाल में अपने शेयर का बंटवारा किया था। कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा था। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1184 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 514.72 रुपये है।
737% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर पिछले पांच साल में 737 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 4 दिसंबर 2020 को 98.38 रुपये पर थे। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 26 नवंबर 2025 को 795 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 445 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले तीन साल में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 230 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 90 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 20 पर्सेंट उछले हैं।
10 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन (Tata Investment Corporation) ने 1:10 के रेशियो में अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) किया है। यानी, कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांटा है। कंपनी के शेयर 14 अक्टूबर 2025 को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट पर थे। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ने पहली बार अपने शेयर बांटे हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मार्केट कैप बुधवार को 40,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73.38 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 26.62 पर्सेंट है।