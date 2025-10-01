Tata Investment Corporation Share jumped 60 Percent in a month Company to Split its Stock एक महीने में 60% चढ़ गया टाटा का यह शेयर, 10 टुकड़े में बंटने जा रहा है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Investment Corporation Share jumped 60 Percent in a month Company to Split its Stock

एक महीने में 60% चढ़ गया टाटा का यह शेयर, 10 टुकड़े में बंटने जा रहा है शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट के शेयर बुधवार को 5% से ज्यादा चढ़कर 10963.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाटा इनवेस्टमेंट के शेयर एक महीने में 60% उछल गए हैं। टाटा ग्रुप की यह दिग्गज कंपनी अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 10:11 AM
share Share
Follow Us on
एक महीने में 60% चढ़ गया टाटा का यह शेयर, 10 टुकड़े में बंटने जा रहा है शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में तूफानी तेजी जारी है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 10963.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर पिछले एक महीने में 60 पर्सेंट उछल गए हैं। टाटा ग्रुप की यह दिग्गज कंपनी अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 5147.15 रुपये है।

एक महीने में 60% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में पिछले एक महीने में 60 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को 6816.30 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 10,963.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले पांच दिन में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में 28 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो टाटा इनवेस्टमेंट के शेयर 73 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

ये भी पढ़ें:लगातार 73 दिन से रॉकेट सा उड़ रहा यह शेयर, एक साल में 842% उछला शेयर का दाम

10 टुकड़े में शेयर बांट रही है कंपनी
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन (Tata Investment Corporation) अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी पहली बार अपने शेयर बांटने (स्टॉक स्प्लिट) जा रही है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन 1:10 के रेशियो में अपने शेयर का बंटवारा करेगी। यानी, कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांटेगी। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 फिक्स की है।

ये भी पढ़ें:केंद्रीय कर्मचारियों को मिला सुनहरा मौका, यूपीएस के लिए अब डेडलाइन 30 नवंबर

5 साल में 1180% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर पिछले पांच साल में 1180 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टाटा ग्रुप की इस दिग्गज कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2020 को 840.75 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 10,963.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 650 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले 3 साल में 370 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

Business Latest News Share Market Tata Group Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।