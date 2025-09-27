Tata Investment Corporation Ltd Stock Split record date before 15 oct 2 साल में पैसा डबल, अब 10 टुकड़ों में बंट जाएगा टाटा का यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट नजदीक, Business Hindi News - Hindustan
2 साल में पैसा डबल, अब 10 टुकड़ों में बंट जाएगा टाटा का यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट नजदीक

Tata Investment Corporation Ltd Stock Split: टाटा इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी की तरफ से तय रिकॉर्ड डेट अगले महीने है। बता दें, टाटा इंवेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 04:12 PM
2 साल में पैसा डबल, अब 10 टुकड़ों में बंट जाएगा टाटा का यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट नजदीक

Tata Investment Corporation Ltd Stock Split: टाटा इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी की तरफ से तय रिकॉर्ड डेट अगले महीने है। बता दें, टाटा इंवेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। पिछले एक साल में टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है।

10 टुकड़ों में बंटने जा रहा है शेयर

एक्सचेंज को दी जानकारी में टाटा इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद टाटा मोटर्स के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। टाटा इंवेस्टमेंट ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 13 अक्टूबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इसी दिन कंपनी के शेयर 10 हिस्सों में बंट जाएंगे।

जून के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी कंपनी

इस साल जून के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब टाटा इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने एक शेयर पर 27 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने 2024 में हर एक शेयर पर 28 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2022 में टाटा इंवेस्टमेंट ने एक शेयर पर 55 रुपये और 2023 में एक शेयर पर 28 रुपये का डिविडेंड दिया है।

रिटर्न के लिहाज से अच्छा रहा साल

टाटा इंवेस्टमेंट फर्म के शेयरों में बीते एक साल में 25 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इसी दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.30 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को टाटा इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 8662.30 रुपये पर बंद हुआ था।

2 साल में टाटा इंवेस्टमेंट फर्म के शेयरों की कीमतों में 188 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

